Tamara Falcó: "No he encontrado a la persona adecuada y no sé cual es el plan b de Dios conmigo"

Este miércoles, en Villa Meona se bailó rumba y se bebió champán Ruinart a raudales. Tamara Falcó (38 años) saltaba emocionada del sofá cuando volvía a escuchar su nombre de la boca de Pepe Rodríguez (51). Se cumplieron todos los pronósticos: la televisiva se proclamaba ganadora de Masterchef Celebrity.

Una noche en la que la hija de Isabel Preysler (68) bailó por bulería, bajo la atenta mirada de Los Chunguitos, los mismos que dejaron constancia de que entre los invitados se encontraba la mismísima Infanta Elena (55). Los hermanos también aprovecharon la ocasión para hacerle una propuesta. Le pidieron que participara en uno de sus videoclips, tal y como ha confesado Tamara a JALEOS.

Tamara Falcó y Isabel Preysler, en la final.

No se quisieron perder la gran final Isabel Preysler, a quien Falcó ha calificado de "comilona", y el nobel Mario Vargas Llosa (83). Una vez más, la pareja demostró que vive un momento dulce. Una relación que, según Tamara, está basada en el respeto. Tanto ellos como su hermana Xandra Falcó (49) y el resto de la familia le ayudaron para afrontar el talent show.

Gracias al programa, Tamara ha conseguido ponerle el broche de oro a un gran año. Aunque parece que el amor sigue siendo su asignatura pendiente. La hija del marqués de Griñón ha señalado que ha tenido "unos novios maravillosos" pero todavía "no he encontrado a la persona adecuada".

Tamara Falcó, en uno de sus últimos actos públicos. Gtres

¿Cómo fue la celebración? Supongo que fue hasta altas horas de la madrugada...

Fue genial. Lo pasamos muy bien. Súper divertido. Teniendo en cuenta que el programa acabó muy tarde, fue una fiesta que duró hasta altas horas.

Con una invitada de lujo. Hemos visto que también estuvo en su gran noche la infanta Elena

La idea era que no se supiera que estaba allí esa noche pero sí. Es verdad que estuvo allí.

¿De quién heredó esa destreza para manipular la carne cruda?

Pues era algo que desconocía. La verdad es que no lo sé. Mi abuela siempre ha sido muy cocinitas. Me imagino que de ella.

Del programa se lleva una buena relación con Los Chungitos. ¿Los invitarás a más fiestas? Podrían perfectamente amenizar sus veladas...

(Risas) A mí me encantaría, la verdad, contar con los Chungitos siempre. Me han propuesto hasta estar en un videoclip suyo.

¿Aceptará la propuesta?

Yo feliz pero a ver qué me van a hacer pero muy divertido. Son muy amables y claro que me encantaría que vinieran a menudo por casa.

En su final, Mario Vargas Llosa y su madre, Isabel Preysler, fueron los otros grandes protagonistas. ¿Le costó mucho que fueran a su final?

No, ¡qué va!. Se lo pedí a mi madre. Mario resultó estar al lado y mi madre dijo: "Mario, ¿tú también quieres venir? y dijo: "¡Pues claro!".

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, en los premios Goya. Gtres

Dicen que se puede llegar a enamorar a una persona por el estómago. ¿Le sucedió lo mismo a Vargas Llosa con su madre?

Bueno, mi madre sabe muy bien dar de comer pese a que no cocina ella, pero le da mucha importancia. Ella también es muy comilona. Ramona, que es nuestra cocinera, es fantástica y es todo dirección de mi madre.

¿Cuál cree que es la clave del éxito de la relación de su madre con el escritor?

Yo creo que el respeto mutuo y que se divierten mucho juntos.

Ahora sin MasterChef Celebrity, ¿echará de menos a Jordi Cruz?

(risas) No lo sé. Espero que no.

Tamara Falcó dando un beso a Jordi, en la final.

¿Se podría decir que es su prototipo de hombre?

Bueno, creo que ha sido para mí un descubrimiento

Tras ganar el programa, ¿cree que los que le etiquetan como pija tendrán ahora otro concepto diferente sobre usted?

Lo de pija no creo que lo cambien. Los otros prejuicios que iban unidos es verdad que sí. Lo que veo por mis redes, en Instagram. La gente hace todo el tiempo comentarios como un poquito pidiendo perdón por los prejuicios y todo eso. La verdad es que eso me ha llegado al alma. Es muy bonito.

¿Cree que su naturalidad le ha llevado a ganar el concurso? ¿Por qué cree que ha ganado?

A mí me dijeron al principio que no necesariamente gana quien mejor cocina sino quien mejor siga el programa. Es verdad que no deja de ser un talent, un programa de televisión. Es verdad que en la final siempre es quien mejor cocina. Creo que Ana Milán era la que mejor cocinaba del grupo, sin lugar a dudas, y fue desafortunado que se fuera en el programa ocho. Y ahí es cuando yo empecé a tener posibilidades. Es un equilibrio de todo porque al final no es solamente saber gestionar la presión, son muchas cosas: que no te rompa un programa de televisión con tanto estrés y después cocinar. Se unen muchos factores.

Tamara Falcó, en una presentación. Gtres

¿Cree que aumentará su popularidad?

Ojalá. Sorprendentemente hace media hora miramos las redes sociales y en media hora hemos subido 3000 followers. Popularidad, la verdad, sí, impresionante.

¿Qué balance hace de este 2019?

Es un año que me ha aportado muchísimo. He tenido la gracia de Dios en muchas cosas: buenos amigos, ganar el programa... Y antes de ganar el programa, ver lo importante que es la familia en todo ello. Al final son gestos que hacen por ti todos tus allegados. También participaron mi hermana Xandra, mis primos, mis amigas y eso es muy bonito. Además, mi sobrino 'Maiki' que nació el 18. ¡Estoy de un egocéntrico que no se puede aguantar!

En el amor no le ha ido del todo bien. Seamos críticos, ¿en qué cree que falla para no haber encontrado el amor verdadero?

Yo creo que es un don de Dios. El matrimonio, como dice el refrán castellano, "matrimonio mortaja del cielo baja". Es una de esas cosas. La verdad es que no he encontrado a la persona adecuada y no sé cual es el plan b de Dios conmigo. Tampoco considero que haya tenido mala suerte. He tenido unos novios estupendos. Lo que pasa es que para tener un proyecto de vida se tienen que juntar muchos factores y los tiempos. Yo en ese aspecto... Aún está por ver.

¿Próximos proyectos? Hace poco le vimos como imagen en una marca de champán...

Sí, estoy con el champán Ruinart, que me han hecho embajadora durante unos meses y que gracias a ellos ayer fluyó el champán. Estoy también con LG, que también soy embajadora, con Jaguar, Sisley...

Tamara Falcó con el premio, en la final. Gtres

¿Aceptaría en un reality?

Yo creo que el proyecto de Masterchef me encajaba muy bien. No quiero desmerecer a otros proyectos pero la verdad es que este era un formato con el que me sentía muy cómoda y que es muy blanco, y eso es un tema muy importante a la hora de colaborar.

¿Qué le pide al 2020?

Que sea igual de bueno que el 2019, incluso mejor.

