Tamara Falcó (38 años) se ha convertido en la flamante ganadora de MasterChef Celebrity 4. La hija de Isabel Preysler (68) y Carlos Falcó (82) ha conseguido hacerse con el triunfo en una gala final marcada por la emoción y el nerviosismo.

Aunque el nombre de Tamara se venía escuchando desde hace semanas como el que se alzaría con la victoria, no ha sido hasta este miércoles cuando se ha podido confirmar que Falcó es la vencedora de esta cuarta edición. Tremendamente emocionada, la hija de Preysler organizaba una fiesta en su casa con amigos y algunos compañeros de programa así como con la presencia de su madre en el sillón principal del hogar para vivir esta final.

Juan (65) y José Salazar (61) de Los Chunguitos, Boris Izaguirre (54), Vicky Martín Berrocal (46) y Juan Avellaneda (37) se traslaban a la famosa casa de Isabel Preysler, conocida popularmente como Villa Meona, para disfrutar de este último programa.

Una gran fiesta en la que no faltó el champán y la publicidad, pues Tamara contó con varios partners -o patrocinadores- en esta noche tan especial, como una marca de lencería, una de decoración de fiestas y otra de bebidas alcohólicas.

Para poner el broche de oro a esta final, la ganadora de MasterChef Celebrity 4 quiso agradecer a la productora y al programa la oportunidad que le habían brindado: "Gracias, gracias y gracias por esta experiencia, por las personas que he conocido, por el aprendizaje, por el cariño y por haberme dado la oportunidad de sentirme como una auténtica chef. En especial quiero agradecer a @shineiberia por haber confiado en mi para formar parte de algo tan especial como es @masterchef_es".

En los vídeos publicados por Falcó en sus historias de Instagram se puede ver a la multitud de gente que la acompañó en el gran salón de su casa. Con un enorme televisor presidiendo el lugar y con decenas de sillones, sofás y sillas alrededor repletas de amigos, Tamara recibió una gran ovación después de que el chef Pepe Rodríguez (51) anunciara en pantalla su victoria.

Tras su nombramiento, no faltaron la música y el arte propio de Los Chunguitos, momento en el que Tamara Falcó no dudó en desmelenarse y ponerse a bailar con aires flamencos -o intentándolo- y acompañada de las palmas de Vicky Martín Berrocal. Isabel Preysler, por su parte, no se quedó trasnochando, pero no se perdió el programa y permaneció al lado de su hija hasta el final.

