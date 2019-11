Boris Izaguirre narra en 'Mónica y el sexo' la violación múltiple que sufrió de niño

La cantante Mónica Naranjo (45 años) ha invitado a su programa Mónica y el sexo a su amigo Boris Izaguirre (54). Durante el programa, el venezolano ha ofrecido un testimonio de lo más desgarrador. El presentador narraba con todo tipo de detalles la brutal violación múltiple que sufrió cuando era un niño. Un suceso que ya había incorporado en su última novela biográfica Tiempo de tormentas.

Con tan solo 14 años, el escritor tuvo que hacer frente a uno de los pasajes más estremecedores de su vida. "Yo podría haber sido sometido a muchos más abusos porque yo era una persona con una necesidad increíble de exposición y mi curiosidad es infinita", ha confesado Boris. Un abuso que, tal y como reconoció, fue, en parte, la consecuencia de su forma de vivir.

El presentador en la presentación de su última novela Gtres

En esta trágica situación, la madre de Boris tuvo un papel crucial. Gracias a ella, el autor consiguió seguir hacia adelante. "Ella inmediatamente organizó el proceso que es más difícil, ir al médico… Y allí, cuando yo desperté de la cosa, ella me dijo, tienes que decir toda la verdad. Yo me di cuenta que diciéndole toda la verdad como ella me pedía yo también encontraba una cierta sanación para salir del enorme shock".

El escritor, además, rememoró la frase que pronunció su madre Belén Lobo y que le sirvió para sobreponerse y hacerse más fuerte: “Ella tuvo esa cosa definitiva y me dijo 'no puedes permitir que esto te haga cambiar. Esa es la verdadera violencia que te obligue a ser distinto'". Con estas palabras, Boris Izaguirre quiso transmitir el vínculo tan especial que mantenía con su madre.

Para el presentador, su progenitora es la mujer más importante de su vida por todo lo que ha hecho por él. "Mi madre me ha abierto los ojos a todo lo que ha construido mi universo, mi carrera, mi sentido del amor y todo", recuerda con cariño y nostalgia. "Me da pena que mi mamá no está para ver este segundo acto porque lo habríamos disfrutado los dos", añadía.

La intérprete también le preguntaba a Boris cómo era de niño, quien desvelaba que siempre ha tenido una especial sensibilidad y un punto de amanerado."“La mayoría de la gente está atada en cambio el plumífero y vive en libertad. Eso es muy chocante para la mayoría de la gente". Además, Mónica quiso saber si en su país natal había tenido algún problema por su condición sexual: "En el momento en el que me convertí en una persona muy pública con la comunidad gay, lo consideraban como un cliché".

