Así ayudan Rocío Flores y Olga a Antonio David con sus deudas: este es su precio en los medios

Las mujeres más importantes de la vida de Antonio David (43 años) han decidido dejar su 'escondite' mediático para hablar claro ante la audiencia y defenderle públicamente. Mientras su hija, Rocío Flores (22), acude cada semana al plató de GH VIP para estar presente en las galas del prime time de Telecinco; su mujer, Olga Moreno (42 años), ha sido portada de una revista este miércoles tras conceder la tercera entrevista de su historia, pero una de las más relevantes por tratarse de un momento muy delicado y al mismo tiempo especial por la participación del ex de Rocío Carrasco (42) en un reality y por la sobreexposición que está teniendo su primogénita. Todo ello tiene un precio y ninguna cantidad es mediocre si sirve para ayudar al padre de familia a saldar sus deudas con la Justicia.

En las declaraciones de Olga a Semana, la esposa de Antonio David deja titulares tan tajantes como que "Rocío y David están deseosos de recibir la llamada de su madre" pero también se niega a contestar muchas de las preguntas que se le realizan. Y es que Carrasco interpuso dos demandas a Moreno el verano pasado por las manifestaciones realizadas en dos entrevistas -justo antes de su boda con Fidel Albiac (46)- en las que cuestionaba su papel de madre. El Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas las admitió a trámite cuatro meses después. De ahí que la mujer del ex guardia civil intente andar con pies de plomo aunque sin callar sus verdades.

Olga Moreno lleva 20 años al lado de Antonio David, apoyándole en la sombra hasta que sale a defenderle puntualmente.

Según voces expertas consultadas por JALEOS, una entrevista de características similares a la que ha concedido Olga en la revista se paga entre 35.000 o 45.000 euros, una cantidad que podría haber sido mucho más alta y rondar los 80.000 euros si se hubiera tratado de sus primeras palabras históricas respecto al polémico tema que envuelve a su marido, la ex de éste y sus hijos. Pero entre sus antecedentes públicos ya existen declaraciones previas a esta, aunque estas últimas han llegado en un momento vital y culmen para la familia.

Respecto a Rocío Flores, según fuentes de Telecinco, los familiares no cobran por defender en plató a los concursantes, pero gente que conoce el proceder del medio de Vasile y según ha ocurrido en casos puntuales de mayor peso mediático, Rocío sí podría estar cobrando y su 'sueldo' podría rondar los 20.000 euros semanales por defender a su padre. Un método que no sería la primera vez que se emplea y se salta la norma de no pagar, pues se lleva a cabo en el caso de personajes cuya presencia y voz resulta muy interesante en plató.

Rocío Flores acude al plató de 'GH VIP' cada semana para defender a su padre.

Pero cobre o no, la joven Rocío aporta una ayuda mucho más relevante e incalculable a su padre: mejorar su imagen. Se trata de un valor intangible que no entiende de ceros sino de la verdad que se transmite, y la hija de Antonio David ha sabido ganarse el respeto de la audiencia gracias a su educación y saber estar, algo que inconscientemente se aplica como un valor positivo a la figura del ex guardia civil.

Las citadas cifras que se podrían embolsar Olga y Rocío tendrían que sumarse a los 20.000 o 25.000 euros por semana de caché que ha firmado el ex de Rocío Carrasco por su participación en GH VIP. Por lo que, en estos 21 días de concurso que lleva, Antonio David ya tendría mínimo 60.000 euros a punto de entrar en sus arcas.

Pero hace solo unas horas salía a la luz un nuevo varapalo judicial que vuelve a afectar directamente a la economía de Flores y que hace más necesaria la implicación monetaria que puedan aportar sus fieles defensoras. Este lunes el juzgado número 2 de Alcobendas notificaba que Antonio David tiene que reunir 80.000 euros y depositarlos como fianza en el plazo de 24 horas debido a un proceso penal abierto por su exmujer por presuntos delitos de insolvencia punible y estafa procesal. La fianza responde a una deuda acumulada con la madre de sus hijos por el impago de la pensión durante años. Por este motivo, según adelanta el medio Nius, deberá abandonar momentáneamente la casa de Guadalix de la Sierra para que la decisión judicial, a la que ya han tenido acceso sus abogados, le sea comunicada en persona.

