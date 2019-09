Última hora: Álex Lequio cancela un evento en Sevilla por problemas de salud

Álex Lequio (26 años) ha anunciado que no podrá asistir a la inauguración de un centro comcercial en Sevilla por problemas de salud. En concreto, el joven empresario ha explicado en una publicación en sus redes sociales que le han "puesto arresto domiciliario", y que será su madre, Ana Obregón (64), la que ocupe su lugar.

El hijo de la actriz ha compartido una fotografía en la que aparece tumbado en el sofá de su casa, jugando con el perro que ha adoptado con su novia Carola. Junto a la instantánea el empresario ha escrito: "Pues va a ser que me quedo en casa haciendo pesas con Boby señores/as. Las ganas han podido conmigo y me he precipitado un poquimucho".

"Tenía pensado acompañaros a tod@s en la apertura de la segunda tienda de Druni Perfumerías en Sevilla, centro comercial Lagoh, hoy, pero pero va a ser que me han puesto arresto domiciliario. No pasa nada porque irá mi madre representando a la family para estar con tod@s vosotr@s y yo podré daros un abrazo en cuanto me den la condicional", ha concluido.

La publicación ha recibido multitud de 'likes' y mensajes de apoyo. "Lo que haga falta", "Vamos... ¡A coger fuerzas para disfrutar de la condicional!", "Ánimo, eres un luchador y un ejemplo para todo" o "Lo primero eres tú, cuídate campeón", han escrito algunos seguidores.

A principios de septiembre se hizo público que Álex Lequio había sufrido una recaída en su lucha contra el cáncer. El propio empresario era el encargado de confirmar los rumores en una conversación telefónica con ¡HOLA!. En la publicación se apunta que, justo en el mejor momento físico y emocional de Álex, se abre otro inesperado capítulo, algo, en otro orden, frecuente en este tipo de enfermedades oncológicas.

La batalla se estima larga aún, pero el joven se vanagloria nuevamente de contar con el mejor escudo humano a su lado: sus padres. En este punto, además, se sobreentiende que a su lado, incondicional e incansable, se encuentra su nueva pareja, Carolina, con la que ha pasado un estupendo verano en Mallorca.

Ana Obregón también se ha pronunciado sobre esta recaída, y ha explicado cómo la está afrontando. "Bien, es una piedrecita en el camino, es una enfermedad larga, lo afrontamos con mucho optimismo", ha asegurado, "ya era la última que quedaba y para adelante".

Tras más de un año luchando contra esta enfermedad, la actriz se ha mostrado optimista y ha querido animar a los que pasan por el mismo problema. "Yo lo único que animo es a todos los valientes. Es una enfermedad que cada día se sabe más de ella y yo creo que dentro de 15 años será como tener una gripe. Animo a todos, a enfermos y familiares. Es una lucha que al final se gana. Hoy en día el 80 por ciento lo ganan", ha concluído.

Álex Lequio no pierde el humor en su "arresto domiciliario" JALEOS

