Nacho Vidal habla por primera vez de su enfermedad: "Me quiero suicidar del dolor"

Nacho Vidal (45 años) ha publicado un vídeo en el que desmiente que padezca VIH y en el que desvela la enfermedad contra la que sí está luchando: el síndrome de Reiter. Se trata de una afección sistémica caracterizada por manifestaciones oculares conjuntivitis o uveítis (inflamación del ojo), artritis reactiva y uretritis (inflamación de la uretra).

"Yo tengo una enfermedad que contraje, hace siete meses ya", ha relatado visiblemente emocionado Nacho Vidal, "que se llama el síndrome de Reiter, es una puta enfermedad que yo la contraje sin darme cuenta, hace mucho tiempo, a lo largo de toda mi historia del porno, cogiendo gonorreas y clamidias", ha añadido.

"En mi caso yo he cogido unas 50 veces gonorrea y unas 50 veces clamidida, con la que yo me tomaba una pastillita. ¿Qué pasa? Aparece el virus del Reiter, es un virus que está en tu sangre, con las gonorreas y las clamidias. Está dormido, como el herpes", ha asegurado el actor porno.

"Este virus estuvo dormido muchos años, no sé cuántos. Yo cogí una gripe muy, muy fuerte, de 39 o 40 grados, en la que estuve prácticamente una semana sin que me bajara la fiebre". El intérprete explica que en ese momento pensó que era una simple gripe estomacal, por lo que decidió continuar en casa y tratarse con unas medicinas que él mismo compró.

Sijn embargo, la fiebre no bajaba, y de tanto ir al baño incluso le salió una hemorroide. "De repente me salió una prostatitis, que es que se te inflama la próstata y cuando meas te duele que ni te imaginas", ha explicado Vidal. El conjunto de enfermedades se completó con un intenso dolor e hinchazón en la mano.

Con todos estos síntomas, el actor decidió someterse a la prueba del sida que le dio un falso positivo. "Yo estuve encerrrado en mi casa como cuatro meses. Estuve dos semanas sin poder dormir. Iba todos los días a médicos diferentes, ninguno me pudo decir qué tenía y me daban pastillas para el dolor, como el Nolotil, que me lo bebía como agua", ha asegurado el actor. Era tanto su sufrimiento que llegó a decirle a uno de los doctores: "Me quiero suicidar del dolor".

Finalmente, un médico le supo diagnosticar y le explicó que lo que padecía era una enfermedad conocida como el síndrome de Reiter. "Este médico me dio una medicina. Durante el día yo tomaba opiáceos [...] y cuando llegaba la noche me tenía que pinchar morfina", ha relatado el actor, quien ha asegurado que tuvo que estar tres meses postrado en la cama con una enfermedad que continuaba atacándole: tras la mano fue la rodilla y luego el tobillo.

"Yo lloraba solo de dolor, incluso con la morfina. Volvía a mi cama arrastrándome, sudando por el suelo frío. Me metía debajo de la colcha y pedía morir. Eso es el Reiter", ha continuado relatando el intérprete.

Una situación complicada que le impide hacer una vida normal o trabajar, y por la que que está tramitando la minusvalía.

Nacho Vidal ha querido concluir con una declaración contundente: "A todos los que me mandaron mensajes de amor, lo devuelvo con amor. A los que enviaron los de odio, lo siento por vosotros. Siento que se levanten con ese sentimiento, odio".

