Nacho Vidal rompe su silencio: "Por primera vez, de mi boca, la verdad sobre el rumor del VIH"

Nacho Vidal (45 años) ha roto su silencio y ha hablado por primera vez sobre los rumores sobre su supuesto contagio del VIH, en un vídeo en YouTube. En las imágenes, el actor y productor porno ha desvelado qué fue lo que ocurrió para que surgieran estas habladurías.

"Yo tenía un test, con el que estaba trabajando. Ahora nos lo hacemos cada 15 días, cada 20 días. Es un test de gonorrea, sífilis, hepatitis, SIDA, etc. Mi test que estaba correcto y estaba rodando siete escenas. Rodaba muchas escenas seguidas para descansar luego [...] He puesto mi vida en juego muchas veces. Esto no es un trabajo en el que puedas entrar y salir de rositas. Es un trabajo en el que te juegas la vida cada vez que te acuestas con una persona que viene con un test", ha comenzado a explicar el actor.

Nacho Vidal ha hablado por primera sobre los rumores de su supuesto contagio de VIH.

Vidal ha explicado que antes de viajar a Colombia, y puesto que había trabajado con siete chicas, decidió someterse a un nuevo test para estar seguro de que no tenía ninguna ETS. Tras acabar de rodar una escena con la última chica, recibió una llamada de la oficina donde le aseguraban que "alguna cosa no estaba bien" en su último test: había dado positivo en la prueba VIH.

"En vez de ponerme a llorar, ponerme histérico...como sé dónde estoy trabajando desde hace 25 años y sé que es lo que puede pasar, automáticamente le pedí a mi secretaria que mandara un mensaje a todas las chicas con las que había trabajado y había tenido contacto. El mensaje era el siguiente: A Nacho le ha salido positivo de VIH, por favor dejad de trabajar, haceros el test, entrad en cuarentena, hasta que sepáis que estáis bien. En el mismo momento que yo recibí la llamada el mensaje fue mandado a esas siete personas".

El actor también hizo lo mismo en un chat en el que estaban muchos productores. Envió en inglés un donde informaba que había dado positivo en el test de VIH.

Tras informar a sus compañeras y a algunos de los principales trabajadores del sector, Nacho Vidal pagó un test especial a estas chicas, una prueba más cara que la normal ya que "dice en el momento si lo tienes o no". A todas les salió que no tenían el VIH.

Nacho Vidal ha negado tener VIH.

Mientras esto sucedía, la información se filtraba a los medios, que se hacían eco de la noticia. Un hecho que no ha terminado de gustar al actor, quien asegura que "atacaron al personaje, a la persona y a la familia".

Nacho relata que recibió la llamada de un periódico diciéndole que iban a sacar que tenía VIH, ya que habían recibido la nota que había enviado. A él le pareció de muy mal gusto y se lo comentó a la persona que le llamó. Sin embargo, en ese momento empezó a recibir más llamadas: la noticia se había extendido como la pólvora.

Según cuenta el actor, la noticia finalmente fue publicada afirmándose que tenía el VIH. A su hijo le llegaron a decir que su padre se iba a morir tras esta información y le mandó un mensaje llorando. "Papá no quiero que te mueras", escribió el pequeño. También llamaron a su madre el mismo día que tenía que operarse para preguntarle cómo se sentía con las informaciones publicadas, cuando ella no conocía nada del asunto.

Finalmente, el actor ha asegurado que no tiene VIH, y ha explicado que en los siguientes vídeos lo demostrará: "Ahora os diré porque yo le contesté de esa manera al periódico. Voy a poner la prueba sacándome sangre en directo para que veáis que Nacho Vidal, por mucho que os duela, no tiene sida".

[Más información: Nacho Vidal: “En el porno sólo había visto historias tristes de mujeres transexuales”]