Pastora Soler desvela el sexo de su segundo bebé

Pastora Soler (40 años) se ha tomado unos merecidos días de descanso. Tras unas semanas frenéticas de conciertos por España, la cantante ha decidido relajarse con los suyos. Unas vacaciones en las que tanto Pastora como su marido, Francis Viñolo, han celebrado una gran noticia, la espera de la que será su segunda hija. Y es que la propia artista ha desvelado en su perfil de Instagram el sexo del bebé que espera: una niña.

"Después de esta semana tan loca de idas y venidas, conciertos, viajes y también algún día libre en los que he disfrutado de mis amigo@s, hoy vuelvo a casa con unos días por delante para descansar!! Sobre todo os quería agradecer tantas felicitaciones y muestras de cariño que he recibido a lo largo de estos días por mi próxima maternidad!!!! Me siento tan querida por tod@s vostr@s!!!! Ah y se me olvidó contaros que el bebé que espero es una niña!!!!!! Graciiiiiiiias por tanto amor!!!! Os quiero", ha escrito la artista en su cuenta de Instagram.

Una dulce espera en la que Pastora Soler ha recibido numerosos mensajes de cariño y felicitaciones, algo que ella misma ha querido agradecer a través de sus redes sociales. La pequeña del matrimonio se convertirá en la mejor compañera de juegos de su hermana mayor, Estrella.

Pastora Soler desvela que el bebé que espera es una niña JALEOS / AGENCIAS

La artista fue la encargada de anunciar la feliz noticia en medio de uno de sus conciertos el pasado 11 de agosto, provocando una oleada de aplausos por parte del público del evento. Posteriormente, Pastora Soler compartió este emotivo momento a través de sus redes sociales, con un vídeo de su declaración y el mensaje: "Sobran las palabras para decir lo feliz que me siento y lo especial que fue el momento de compartirlo con vosotros, desde el escenario, delante de mi marido Francis Viñolo, de mi hija Estrella, de mis músicos y mi equipo, ¡¡¡¡y de tantas personas queridas!!!! Voy a ser mamá de nuevo".

