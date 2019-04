Jorge Javier y su expareja Paco se dan una segunda oportunidad tras el ictus: esta es la prueba

Paco no se separó del presentador durante sus peores momentos.

Después de 49 días fuera de la televisión tras haber sufrido un repentino ictus, Jorge Javier Vázquez (48 años) volvía el pasado jueves a pisar un plató para dar el pistoletazo de salida a Supervivientes, pero no ha sido hasta este sábado que se ha sentado con calma para sincerarse sobre cómo ha vivido las últimas semanas y cómo se encuentra actualmente. Una noche en la que se desveló una gran noticia para el catalán que atañe positivamente a su corazón, y es que tras semanas permaneciendo a su lado, Paco, su expareja, ha vuelto a su vida para quedarse.

Jorge Javier Vázquez abandona para siempre su mayor pasión tras el ictus JALEOS

Con Belén Esteban (45) como la presentadora de Sábado Deluxe durante la entrevista, Jorge Javier entro al plató recibido por un inmenso aplauso y el cariño de sus compañeros. Muy emocionado, el catalán comenzaba asegurando que ha recibido el alta médica y que se encuentra muy bien.

Belén también muy emocionada quiso sorprender a Jorge Javier y por eso al verle tan animado le confesó en mitad de la entrevista: "Eres muy importante en mi vida y vas a ser el testigo de mi boda". El mejor regalo de la Esteban en la vuelta al trabajo de su compañero, que respondió aceptando encantando y entre risas. En ese momento, la colaboradora le entregó su invitación de boda, un detalle que no quiso mostrar en un principio y que tuvo que consultar prácticamente al oído al presentador: "No sé si quieres que la enseñe...", le dijo casi susurrando, a lo que el de Badalona contestó que sí, y es que sobre la invitación podía leerse los nombres de Jorge Javier y Paco, un hecho que probaba la nueva oportunidad que han dado al amor.

Belén Esteban entrevistó a Jorge Javier en su noche más especial.

Además, durante la entrevista Belén le regaló un San Judas Tadeo, el Santo al que ha estado pidiendo por la salud de Jorge Javier, quien aseguró que lo pondrá en su mesilla de noche.

Sin embargo, no todo fueron sonrisas y buenas sensaciones, ya que el presenatdor comunicaba una de las decisiones más duras que ha tenido que tomar tras la enfermedad: "Me da pena por los compañeros de la función, hacer teatro era como vivir mi verano. He llorado muchísimo por tener que cancelar mi función", confesaba el presentador, que se ha visto obligado a elegir entre el teatro y la televisión, una de sus grandes pasiones. Sin embargo y aunque ha supuesto uno mayor de los golpes, lo afronta con optimismo y ganas de seguir trabajando.

Jorge Javier también ha querido aclarar que volverá al frente de Sálvame el próximo martes y que "por mucho que me duela aceptarlo, no puedo compaginar el teatro y la televisión", teniendo además en cuanta que acaba de arrancar Supervivientes.

En cuanto a su problema de salud, Jorge Javier ha confesado que ha servido para abrirle los ojos y que "me han caído años de golpe", aunque nunca se ha sentido en peligro ni ha querido dramatizar al respecto. Y es que el presentador ha vuelto con las pilas cargadas y a tope para seguir dando muy buenos momentos en la televisión.

[Más información: La fría vuelta de Jorge Javier Vázquez a la televisión después de su ictus]