Todos los retoques estéticos a los que se ha sometido Tamara Gorro

Tamara Gorro (32 años) se encuentra inmersa en la promoción de su nuevo libro, Rendirse, nunca, y en las imágenes que se han utilizado para publicitar su obra aparece joven, radiante y con la piel tersa cual adolescente. Un aspecto más juvenil del que tenía hace seis años. Por eso, para conocer los secretos que se esconden tras la eterna juventud de la mujer de Ezequiel Garay (32), JALEOS se ha puesto en contacto con la clínica estética de la doctora Barba que nos ha explicado a qué tratamientos se ha sometido, y cuánto ha pagado por ellos.

Para evitar los signos de la edad y esconder las tan temidas arrugas, la youtuber se ha inyectado bótox en la frente, en las patas de gallo y en la cola de las cejas. La presencia de este químico en esta última zona se puede ver claramente porque "las cejas están muy arqueadas", ha explicado la doctora.

La inyección de bótox es uno de los procedimientos más habituales para mantener la juventud. ¿El problema? Es un remedio poco duradero, y pasados los seis meses las pacientes deben volver a visitar al médico. Cada inyección tiene un precio cercano a los 300 o 500 euros, ha añadido la doctora Barba.

En la zona de los ojos, además, se ha realizado un tratamiento conocido como blefaroplastia, con el que se "elimina el exceso de la piel de los párpados superiores". Este procedimiento se puede hacer con varias técnicas: láser, con un precio de 2.000 euros, o la técnica clásica con un coste de 5.000 euros, ha asegurado la médico.

Tamara también se ha realizado un aumento de labios. Un tratamiento con un precio cercano a los 600 euros en el que se busca aumentar su grosor, destacar el perfilado y elevar las comisuras.

La youtuber ha sido siempre muy sincera sobre los retoques estéticos a los que se ha sometido. Empezó a pasar por el quirófano muy joven, deseosa de conseguir el aspecto deseado. Con solo 18 años se operó para aumentarse el pecho, una zona de la que sentía vergüenza: "Tenía un complejo y lo eliminé. Lo pasé muy mal", explicó la propia Gorro en su momento.

Tamara Gorro en una imagen de sus redes sociales de hace un año.

Este aumento de pecho, en la actualidad, tiene un coste entre 6.000 y 7.000 euros, cantidad que variará dependiendo de si hay que elevar pechos, donde habría que aumentar el presupuesto, y del tipo de prótesis que se vayan a utilizar en cada ocasión.

Gorro es defensora de la medicina estética, y no duda en recurrir al cirujano o al especialista para verse mejor. "No sé lo que me haré a lo largo de los años, ahora por el momento no me voy a hacer más, pero si me los tengo que hacer, me los haré", aseguró hace un año.

Más allá de su aspecto físico, la valenciana se encuentra disfrutando de un gran momento. Cuando no está sumando seguidores a su canal de YouTube, inmersa en un nuevo libro o vendiendo sus productos de papelería, Gorro está entregada a su familia. Casada con Ezequiel Garay desde junio de 2012, son padres de dos hijos por los que se desviven: Shaila (3), a la que tuvieron fruto de una gestación subrogada, y Antonio (3), hijo que tuvieron de manera natural.

Pero Tamara no se conforma con solo dos pequeños correteando por casa, y ha comentado en varias ocasiones que tiene intenciones de ampliar la familia. Debido a sus problemas de fertilidad, la youtuber y el futbolista han iniciado los trámites de adopción para dar la bienvenida al que sería su tercer hijo.

