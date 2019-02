La petición de Paz Padilla en 'Got Talent' que ha enfadado a Risto Mejide

Una vez más, los caracteres de Paz Padilla (49 años) y Risto Mejide (48) han chocado en Got talent, donde ambos son jurado. En el último programa, una petición de la gaditana a uno de los concursantes ha enfadado al publicista, y los dos presentadores han protagonizado un tenso enfrentamiento.

Al terminar la actuación de un grupo de acróbatas procedentes de Eslovenia, la humorista destacó el increíble físico de los miembros y pidió ver los abdominales de uno de los jóvenes: "Levántate la camiseta un poquito, que yo quiero ver... porque tú tienes que estar más fuerte que un pistacho cerrado", comentó la actriz provocando la risa entre el público y el jurado. A excepción de Risto, que permanecía con los brazos cruzados y el rostro serio en el otro extremo de la mesa.

El comentario de Paz Padilla que ha indignado a Risto Mejide en #GotTalent2 pic.twitter.com/P6ngYLFd49 — Nacho Molina (@NachoMolinaFm) 4 de febrero de 2019

En ese momento, Santi Millán (50) entraba en el escenario para interceder por el concursante, que solo sonreía como respuesta. "Mira, dicen que la vida es muy corta y yo, entonces, tengo que sonreír antes de perder todos los dientes. Y quiero que sea la última vez que sonría, por favor", seguía insistiendo Padilla. A continuación, tanto el presentador como el concursante se levantaron ligeramente la camiseta, pero sin llegar a enseñar nada de su anatomía. El joven esloveno incluso bromeó que lo mostraría cuando llegaran a semifinales.

Un ambiente distendido y de risas que terminó cuando Risto Mejide intervino. El publicista, tras escuchar la opinión de sus compañeras de jurado, se puso a apuntar cosas en su portafolio. Paz, viendo lo tenso que estaba el catalán, intentó romper el hielo: "No apuntes tanto...". Un comentario que recibió una pronta respuesta por el presentador del Chester, en un tono nada ameno: "Estoy apuntando básicamente dos cosas, querida Paz. La primera es que mientras que yo esté de jurado en este programa ningún concursante va a ser juzgado como un cacho de carne, sea hombre o mujer, me da igual".

Risto Mejide en el programa.

Paz Padilla, tampoco se quedó callada ante esta acusación: "¿Pero qué estás hablando de que yo he juzgado porque este señor tiene abdominales? Tú lo que estás es celoso porque no tienes abdominales", comentaba algo enfadada mientras Risto solo decía: "Me da igual, me da igual".

Los concursantes, mientras tanto, eran un abanico de reacciones: uno impertérrito, otro sorprendido, el más joven aguantando las risas...

Esta discusión entre Risto Mejide y Paz Padilla, sin embargo, no ha sido la único entre ambos en Got Talent. Ya la semana pasada, el publicista recrimino en tono de humor que la gaditana correteara por el plató: "Paz Padilla ven para acá… Que esto no es el plató de Sálvame y aquí no puedes salir y entrar, aquí tienes que estar ahí sentada", le espetó. Un comentario que, aunque lo realizó simulando ser una broma, ya dejó entrever que esta nueva entrega del talent show estará protagonizada, en parte, por los enfrentamientos entre ambos.

