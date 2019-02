Carmen Gahona carga contra Gema López: "Es la única que no me ha dado el pésame"

Carmen Gahona (64 años) ha vuelto a la vida pública tras cincuenta días de duelo por la muerte de su pareja, Antonio Cortés Pantoja, conocido artísticamente cono Chiquetete. En esta primera intervención -una llamada telefónica del programa Sálvame- la de Carmona ha concedido unas incendiarias declaraciones donde ha desvelado cómo se encuentra anímicamente y quiénes son los compañeros de Telecinco que le han fallado en los momentos más duros de su vida. El arma de Gahona apunta en esta ocasión directamente contra una mujer: la periodista Gema López (47).

Pese a su voz tenue y quebrada por la tristeza, Gahona ha sacado las garras para reprender a la colaboradora que no la haya llamado o escrito para darle el pésame por la muerte de Chiquetete: "De tu programa me ha llamado todo el mundo. Todos, menos Gema López. Es la única que no me ha dado el pésame. Hay que ser muy bruto para no dar el pésame a una persona que tú conoces. Es una cuestión de educación...".

Gema López en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Sobre su situación personal, Gahona ha comentado que no siente soledad porque 'habla' con Chiquetete todos los días. "Tengo toda la casa llena de recuerdos de él, esto es horroroso... Siempre lo llevo conmigo. Llevo sus cenicitas conmigo, su foto... Esto es tan duro... Siempre pienso que va a entrar por la puerta. Son muchos años y nos separamos solo una vez", ha comentado la sevillana.

Además señala que no se siente sola: "Yo cierro la puerta y no estoy sola. Me quedé con unas cenizas de él. Hay unas cenizas que están en el columbario, debajo del Cristo de los Gitanos, y el resto de las cenizas las tengo yo aquí en casa. Hablo con él todos los días... Qué lástima".

Carmen Gahona en el funeral de Chiquetete. Gtres

"Ahora llego a mi casa y estoy sola, con su perrita, que duerme conmigo en la cama. A Antonio le hablo, le pido consejos, le pido que me cuide, yo no soy la misma que era... Qué lástima... Nos íbamos a Nueva York y Miami ahora en febrero", ha deslizado con tristeza y nostalgia.

Era el pasado 16 de diciembre cuando se conocía la noticia de la inesperada muerte de Chiquetete como consecuencia de un ataque al corazón tras sufrir complicaciones en una operación de cadera.

Desde entonces, la familia Cortés Pantoja ha quedado completamente dividida y manchada por la polémica de una herencia que se presume cargada de deudas. Precisamente, las últimas informaciones sobre el legado del cantante apuntaban hacia una alta cantidad de cargas, que supuestamente tendría que estar pagando Carmen Gahona.

Rocío Cortés, Carmen Gahona y Fran Cortés en la misa del mes por la muerte de Chiquetete. Gtres

Según informaron a JALEOS fuentes cercanas al fallecido cantante y su pareja, "Carmen está tomando un papel que no le corresponde", ya que nunca llegó a casarse con él. "Ella se ha quedado todo lo de valor, y eso debería ir para sus hijos, pero ella se cree que es todo suyo". De hecho, según afirman a este periódico, "Gahona ha prometido que les va a dar a los tres hijos mayores de Antonio una serie de objetos personales".

