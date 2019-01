Teresa Campos, a un mes de que finalice su contrato con Telecinco: sabemos cómo se encuentra

Esa fecha que María Teresa Campos (77 años) tanto temía ha llegado: queda un mes para que su contrato de larga duración con la cadena Mediaset expire y su futuro profesional quede más en el aire que nunca. Sin programa a la vista y sin respaldo de cadena; la Campos, a la espera de que Telecinco mueva, o no, ficha y renueve su contrato. Fue en 2017 cuando se anunció ese vínculo de larga duración de la presentadora con su segunda casa profesional; si bien, entonces no se detallaron los pormenores del mismo.

Ahora se conoce que será en marzo de este año -dos años después- cuando todo cambie, o siga igual para la presentadora malagueña. Según desliza Pilar Eyre (67), el contrato mantiene su vigencia hasta ese citado mes, y que se espera que, para antes de la fatídica fecha, Telecinco se 'apiade' de María Teresa. Tras esto, según ha podido conocer JALEOS por parte de una persona de su entorno, el mes de febrero "será clave" para la resolución laboral de la que un día fuera la reina de las mañanas. "Teresa está estos días un tanto nerviosa", se apostilla.

Teresa Campos durante uno de los programas de 'Qué tiempo tan feliz'. Mediaset

Bien es cierto que en este tiempo en el dique seco, después de que se cancelara su espacio Qué tiempo tan feliz, han existido "algunas reuniones" en la sede de Fuencarral entre la madre de Terelu Campos (53) y los mandamases de Mediaset. Sin embargo, de estos encuentros no se ha materializado "nunca nada en concreto" y a día de hoy Teresa continúa esperando. El problema es que la cuenta atrás ya ha comenzado: "Es consciente de que todo depende de si la llaman y le proponen un programa".

A Campos se le estrechan las esperanzas que ha guardado todo este tiempo y "teme más que nunca" una nueva y definitiva reunión de cadena, aunque a la vez la espera con ansia: "Conoce la tele muy bien y sabe cómo funciona el mercado". Para colmo de males, como ya anunció este periódico, su pareja Edmundo Arrocet (68) viajará en breve a Argentina por temas profesionales y no estará a su lado "ni en la mudanza de casa ni, se espera, en este delicado momento profesional".

María Teresa y los constantes viajes de Edmundo

Teresa y Edmundo. Gtres

Hace unos días, este medio pudo conocer la razón para que Bigote se desplace con tanta frecuencia y deje sola a su pareja: "Tiene la intención de vender su casa de allí". Se trata de una magna propiedad en la que vivió varios años y de la que quiere deshacerse para convertirla en dinero e invertirlo en sus negocios: "Ya no hace vida en ella y ve absurdo mantenerla". Pese a esta lícita intención -unida a los negocios de litio del chileno-, Teresa estaría un tanto cansada de tanto desplazamiento y, sobre todo, de quedarse tanto tiempo sola. En concreto, le ha sentado "especialmente mal" el último viaje de Edmundo a Argentina. El cómico tiene pensado partir en breve -"en un primer momento cogió el billete para el día 8 de enero pero lo pospuso para estar en los últimos días de recuperación de Terelu"- y, cosas del destino, coincide su nueva ausencia de Madrid con la mudanza de María Teresa de su casa de Molino de la Hoz a su nuevo hogar.

Las Campos, un tiempo de malas noticias

Lo cierto es que la suerte no ha acompañado en exceso al clan de las Campos en los últimos tiempos. A falta de un programa que no llega para Teresa, se suma la nueva recaída de Terelu en su enfermedad y una dura traición de María Silva, la asistenta de la matriarca, que la denunció por despido improcedente. Un rosario de mala fortuna que, justo cuando todo parecía remontar el vuelo, volvía a cernirse esta semana sobre el trío Campos. Fue durante el regreso de Terelu a su trabajo en Sálvame Diario cuando recibió una de las peores noticias: la muerte de su tío paterno, Manolo Borrego, el hermano de su padre, también fallecido.

"Ha muerto el hermano de mi padre, Manolo", desveló controlando sus lágrimas. Fue tanta la emoción, que Terelu estuvo a punto de abandonar el programa: "Me vais a tener que disculpar, pero yo me quito esto y me voy con mi familia, porque me necesita". Después de recibir el apoyo de sus compañeros, decidió quedarse en plató, ya que el entierro tendrá lugar este miércoles en Santander, ciudad donde residía. "Lo que es la vida... El día que vuelvo Sálvame me dicen que se ha muerto el hermano de mi padre", se desahogaba Terelu.

[Más información: Nuevo varapalo para las Campos: fallece el tío de Terelu Campos y Carmen Borrego]