Toñi Prieto, de fin de semana en Marbella antes de declarar como investigada

Toñi Prieto, directora de entretenimiento de TVE, declara como imputada el próximo miércoles 3 de octubre ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional. La causa de esta investigación es dirimir el papel que esta directiva desempeñaba en una red fraudulenta que registraba canciones con leves modificaciones como si fueran nuevas para generar derechos de autor que se repartían entre productoras, socios de la SGAE y cadenas.

Prieto se siente tranquila, así lo ha sabido este medio y dice no preocuparle su paso por el banquillo. El fin de semana pasado paseaba por Marbella y por Puerto Banus donde disfrutó de una buena parrillada en el restaurante argentino Gaucho como si nada. Toñi Prieto disfrutó, paseo y saboreó el sol marbellí junto a sus amigos. En plena polémica judicial la directiva fue galardonada con el Premio de Honor a la Trayectoria y el Impulso de la Cultura y la Música en los Premios Latinos y no se quiso perder los actos que preparó la organización.

Toñi Prieto y el resto de premiados en los Premios Latinos de Marbella. Gtres

La responsable de entretenimiento de Televisión Española no contempla dimitir y sigue recogiendo premios en nombre de la cadena pública como si nada pasara, pese al malestar de determinados altos ejecutivos del ente público, que afirmaron en un comunicado que "creemos en su presunción de inocencia". Sin embargo, no están nada de acuerdo en que siga en el cargo. Su no comparecencia en la rueda de prensa de OT ya hizo saltar las primeras alarmas.

¿Quién es Antonia Prieto Ragel?

Pero, ¿quién es Antonia Prieto Ragel? Su nombre se ha hecho viral, y no por los cuarenta y un años que lleva trabajando en la cadena, sino tras conocerse su imputación en el caso de 'La Rueda'. Toñi es divorciada hace años. Tiene tiene una hija que trabaja en Sony Músic. Según un alto cargo de musicales de TVE al que ha consultado JALEOS, "el que su hija estuviera en Sony Músic fue lo que provocó las dudas de la elección de Manel Navarro para Eurovisión". Entre algunos de sus colegas, Toñi no tiene muy buena prensa.

Otro de los compañeros que trabajó con ella en el programa Música Sí, explica a este medio que: "Entonces era ayudante y no directora, todo el mundo la ayudó a que subiera y cuando llegó arriba como productora ejecutiva, nos hizo daño a todo el entorno". De hecho, estas mismas fuentes apuntan que, "ella misma motu proprio debería dimitir porque las voces en los pasillos de la casa es que lo que piden, y que su nombre siga encabezando una dirección en tiempos de renovación y transparencia no hace ningún bien a la cadena".

Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de Televisión Española. RTVE

Hasta Carlos Franganillo (38) dijo su nombre en el 'Telediario 2' y su ausencia en la rueda de prensa de la presentación de la nueva edición de Operación Triunfo fueron los principales 'dimes y diretes'. Las causas que adujo RTVE para que no estuviera en esta presentación fueron tal y como publico El Español, porque se decidió que hubiese una representación de más alto nivel. Es por ello que acudieron Eladio Jareño (60) como director de TVE, Toni Sevilla (69) como director de Contenidos, y María Escario (58), directora de Comunicación y Relaciones Institucionales.

José Antonio Sánchez, su maestro y mentor

Sin embargo, para la recogida días después del Premio Latino de Televisión, en Marbella, el ente no se opuso a que fuera Toñi Prieto a recogerlo y hablase desde el atril en nombre de TVE dando un discurso. Fuentes de la cadena aseguran que fue José Antonio Sánchez (65), el anterior director general de RTVE, el que personalmente quiso que ella dirigiera el entretenimiento. De todos es sabido que la antigua polémica de Eurovisión le ha pasado factura. Según fuentes de la cadena: "Ha denostado Eurovisión, los eurofans están enfadadísimos con ella. Y muchos técnicos de TVE por sus comentarios".

José Antonio Sánchez, expresidente de RTVE.

Estas mismas fuentes apuntan que: "El buen padrino que tiene Prieto en el ente, la mantiene ahí. Es el único nombre con polémica que aún no ha caído, cuando Rosa María Mateo lo hubiera tenido muy fácil y más con una imputación como la que tiene. Es incomprensible que siga representándonos".

Lo que sí reconocen los compañeros de TVE es el tiempo que pasa en 'la casa': "trabaja muchas horas y fuera de su horario establecido, pero lo hace por puro control. No para hasta que las cosas salen como quieren". El que sí se lleva estupendamente con la directiva es José Luis Moreno (71). Ella es la que personalmente ha dado el visto bueno a sus últimos formatos en TVE como La Alfombra Roja Palace o las galas de Navidad, Reyes y estrellas.