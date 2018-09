Dinio promociona una 'viagra': "Son buenas, pero no las tomo porque voy sobrado"

Dinio García (46 años) ha madurado. Aquel joven cubano que se dejaba confundir por la noche, la fiesta y los excesos no existe. "Ese Dinio está enterrado para siempre", apostilla el protagonista a JALEOS. Se arrepiente de muchas cosas, cada día que pasa hace más autocrítica y censura de su pasado; corrige, quita y pone de todo aquello que se salvó de la nebulosa de los estupefacientes.

Con ese objetivo, cada domingo purga sus pecados en misa. "La gente se queda flipada cuando me ven rezar, antes los domingos eran siempre de resaca", reflexiona. Eso sí, la noche no es el único vicio del que se ha desprendido, también del mundo de la tele y sus cosas malas.

Ahora solo queda un Dinio generoso con sus buenos amigos, un padrazo de tomo y lomo y alguien profundamente enamorado de su mujer, con la que acaba de casarse y de la que solo tiene palabras de amor. Pero del amor no se vive, tampoco del sexo sin rédito: el cubano se encuentra embarcado en diferentes proyectos centrados en dar placer; uno de juguetes eróticos y el otro de alargamiento de pene. Ahí solo colabora, como se afana en subrayar; la empresa que fundará en breve será de injerto capilar. Dinio está tan venido arriba y feliz que hasta se plantea con JALEOS participar en Supervivientes el año que viene: "Más isleño que yo, no hay nadie". Ha nacido un nuevo Dinio.

Explíquenos qué es Placer 10. Hemos visto que en su Instagram lo promociona

Es una empresa de unos amigos, de familia. Yo solo colaboro. Se nos ocurrió porque en la vida existen problemas de erección. Esas pastillas son muy buenas y siempre que me preguntan 'Dinio, ¿cómo te funciona?', digo que muy bien. Yo no las tomo porque voy sobrao, es así. Pero tengo que decir que aun así, cuando las tomas vas más a gusto y seguro. Tienen mucho éxito, todo el mundo me pregunta dónde se pueden comprar, porque todos los hombres terminan cayendo al final.

Usted tan solo colabora, ¿no?

Yo colaboro, no es que la página sea mía, colaboro de amistad. Yo le hago publicidad y amistad, los dueños son como de la familia para mí. Entonces, yo de vez en cuando cojo cosas de sus redes para colaborar.

¿Qué me dice del placer?

Me gusta mucho dar placer, siempre he servido para dar placer, por eso estoy también metido en lo de los juguetes eróticos. Pienso que el amor se hace en la cama, cuando no hay sexo, las cosas se cortan. Hay personas que solo lo hacen una vez a la semana, esas están abocadas a dejarlo. El sexo es lo más importante en una relación. Se debe innovar, es una obligación. La empresa de los juguetes se llama Comprar Placer. Ahí me gusta también colaborar. Yo solo patrocino con fiestas y demás.

¿Qué vida está haciendo el actual Dinio?

Ahora mismo estoy entre España y Bulgaria. Lo que sí estoy fundando y a lo que me dedico de verdad es al tema de la página web de los injertos. Me lo estoy tomando muy en serio. Gracias a mi mujer estamos creándola. Porque ella ha estudiado, no como yo, ella tiene estudios de marketing. Ella sí tiene un máster de verdad, no como los políticos. Además, trabaja en la sala Bagdad, ahí nos conocimos. La veo tan preparada, habla cuatro idiomas. Tras conocerla, dije: ¿por qué no explotarlo en hacer negocio?

"Dejé de drogarme por mi hijo"

¿Dejó todos los vicios confesos?

La última copa que yo me bebí fue el 31 de diciembre para brindar con mi amigo Pepe. Y el último Marlboro, el mes que viene, día 18, va a hacer dos años. Ni drogarme ni nada. Dije hasta aquí, y hasta aquí. Tomé la decisión cuando vi crecer a mi hijo. Tiene 14 años; por él y por mi mujer, que es súper sana. Esa vida no podía llevarla con 46 años que tengo, aunque parece que tengo 20. Estoy como un chaval.

¿Se ha alejado para siempre de la tele?

De la tele me he alejado mucho. Ni Deluxe, ni nada. Siempre que me llaman digo: No, no y no. No porque tenga algo en contra, pero no quiero ir porque me estresa. Sí, quiero alejarme de todo eso, no me gusta el papel que tenía. Por ejemplo, no he hecho un montaje en mi vida, solo cosas divertidas, que es distinto.

Como con Marujita Díaz, ¿no?

A Maruja le tuvo cariño. Mucho, muchísimo. La adoré. Es verdad que es dinero fácil que te entra, pero en ese tiempo manejaron mi vida los demás. Todavía recuerdo que se dijo que había escrito un libro en 2004, cuando me lo escribió todo Kiko Matamoros (61). Incluso salió una canción mía, cuando no he cantado en mi vida. No dejaba de flipar en ese tiempo.

¿Se sintió juguete roto?

Sí, me sentí así. Hubo un tiempo en que yo me sentí como un juguete al que llevan. Yo me escondí un día debajo de la cama en Marbella. Estuve un mes entero sin bolos, renuncié, cuando ganaba 12.000 euros diarios, más el programa Salsa Rosa, donde me daban 25.000. Era algo muy disparatado. Muy fácil.

¿Kiko Matamoros era su representante?

Yo siempre le regalaba la mitad de lo que ganaba a Kiko Matamoros. Él era mi representante y, según él, mi hermano; él y Makoke (47) . En ese momento, Kiko solo llevaba a Carmina Ordóñez y a mí nada más. Hasta que le dije que no podía más y me planté. Mantengo contacto con él.

¿Le ha impresionado su ruptura?

No, la ruptura sabia que iba a pasar, porque siempre había movidas y enfados entre ellos. Recuerdo un día que pararon un avión en Tenerife y nos bajó del avión la Guardia Civil. El tema era por celos. Era muy desagradable, no podían seguir con esa vida.

¿Cómo está usted ahora?

Muy enamorado. Llevamos un año de casados, estuvimos en Venecia, paramos en Grecia y Croacia. Nunca en la vida he estado tan feliz. En las noches de antes todo era alcohol, droga y fiesta. Dejé las drogas porque me tomaba una cerveza y me apetecía una raya. Y dejar eso es muy duro. Gracias a mi mujer, a mi amigo Víctor y mi hermano Rafa. Me rodeaba mucha gentuza, andaba con mucha gentuza. Ahora solo ando con mi mujer y amigos muy contados. Quien quiera cambiar de vida, no debe rodearse de gente mala. Me miraba en el esperjo y decía 'qué haces con tu vida'.

Imagino que su hijo estará feliz

Mi hijo no me conoce cuando me ve, está muy contento. Más ahora, que me he puesto 3.600 folículos.

Antes todo era resaca, ¿no?

Antes nunca conocí la vida sin resaca. El otro día me fui a la iglesia a rezar, yo soy muy creyente, y creo. No me creía que pudiera estar ahí un domingo. La gente que me cruzo por la calle se queda impresionado de lo que he cambiado. El Dinio de antes está enterrado para siempre.

¿Descarta todo tipo de formato en tele?

Pues mira, me siento preparado para hacer un Supervivientes. Me siento bien psicológica y mentalmente. Voy a planteármelo y a hablarlo con la cadena. Estoy preparado para ganar. Soy isleño y yo me crié en Cuba en una isla buscando comida.

