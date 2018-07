Los problemas económicos que se esconden tras el cierre de la tienda de Raquel Bollo

En 2013 una sonriente Raquel Bollo (42 años) inauguraba su tienda en el centro de Sevilla, Alma by Raquel Bollo, con toda la ilusión de quien emprende un nuevo proyecto en la que centrar sus esfuerzos tras dejar la televisión.

Esta semana se ha conocido que la excolaboradora de Sálvame ha tenido que cerrar de forma repentina el local, tal y como comprobó el propio José Antonio León, reportero del programa de Telecinco. El periodista acudió hasta la ciudad andaluza para corroborar estos datos, y se encontró con la tienda de la empresaria cerrada.

Diversos medios se han hecho eco de la noticia, y han especulado con que detrás de este cierre haya deudas con los proveedores o con Hacienda. JALEOS ha tenido acceso a la situación económica que se esconde tras esta empresa y ha conocido las opiniones de algunos de sus usuarios; y no pinta muy bien.

Sin beneficios ningún ejercicio

La presentadora gestiona su tienda de ropa a través de la empresa Madre Fuerza S.L. fundada en julio de 2012 para la "prestación de servicios y asesoramiento de imagen y estilismo, así como compra-venta de prendas de vestir y sus complementos". La empresaria figuraba como administradora única hasta 2014, año en que esta responsabilidad recayó sobre su hijo Manuel Cortés Bollo (25).

Los problemas de la empresa de Raquel Bollo se remontan a los inicios de la tienda, y es que todos los años ha obtenido pérdidas. El último ejercicio del que se disponen datos, en 2015, la empresa registró unos números rojos cercanos a los 40.000 euros.

A estos datos hay que añadir que año tras año sus ingresos y su patrimonio se han reducido drásticamente. Una situación difícil de superar y que podría ser una de las razones que han llevado al cierre de la tienda.

Comentarios negativos

Otro reflejo de la mala situación de la tienda de la excolaboradora de Sálvame son los diversos comentarios negativos que ha recibido en su página de Facebook.

Antes de que comenzaran los rumores en torno al cierre de su tienda, algunos usuarios dejaron sus impresiones negativas en el perfil del local. Una de ellas, fechada en febrero de este año, decía:

"Me compré un peto para el bautizo de mi hija y solo me lo probé en la tienda. ¡Fallo mío! Cuando me lo fui a poner para el bautizo tenía toda la pierna izquierda manchada a lamparones como de aceite", escribía.

Varias usuarias también quisieron dejar constancia del "mal servicio" que recibieron en la tienda, que muchas veces aparecía con las puertas echadas antes de la hora de cierre estipulada. "Muy mala atención, poco profesionalidad, las cosas se tienen que solucionar no bloquear a la gente, yo trabajo cara al público y sé de lo que hablo", escribían.

Después de este cierre la presentadora se va a poder enfrascar en sus otros compromisos profesionales. Tras abandonar Sálvame se volcó en el amor y en los negocios, hasta que el programa Viva la vida, donde comenta noticias del corazón, la devolvió a la televisión. ¿Será este su último proyecto empresarial de Raquel Bollo o conseguirá reabrir su tienda sevillana?

