Jorge Javier Vázquez carga contra Salvador Sobral tras sus ataques a 'Sálvame'

La declaraciones de Salvador Sobral (28 años) en su última visita España no han gustado nada a Jorge Javier Vázquez (47). El presentador se ha visto atacado durante la entrevista que realizó el artista portugués en El Hormiguero.

En este espacio conducido por Pablo Motos (52), Sobral hablaba sobre la fama y explicaba que la veía como una consecuencia del arte: "Creo que en España no es así, hay muchos famosos por ser famosos, como sucede en Sálvame, porque una es famosa por estar con un torero... y no por su oficio".

El ganador de Eurovisión sobre el escenario. Gtres

Unas palabras que ratificó el presentador del programa y que han sentado muy mal a Jorge Javier. Por ese motivo, el conductor de Supervivientes ha decidido responder al ganador de Eurovisión 2017 en su blog de Lecturas: "Se ha paseado por las teles haciendo honor a su apellido. Incluso cargó en El Hormiguero contra Sálvame y Belén Esteban (44), algo que me parece el colmo de la mala educación. Jamás se me ocurría plantarme en Portugal y cuestionar la televisión que allí se hace".

Además, Jorge Javier no se para ahí y llega a cuestionar quién es el cantante: "Sobral habla y pareciera que se tuviese que detener el mundo. Pues, chato, que tampoco es para tanto. Que has ganado Eurovisión, no has creado el Grindr".

[Más información: El sorprendente inquilino del piso que Jorge Javier Vázquez tiene en venta]