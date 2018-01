Juan Betancourt: "Rocío vive en su casa, yo en la mía, nos vemos a veces"

Juan Betancourt (27 años) no quiso faltar a la fiesta que organizó la revista VOGUE en honor a Victoria Beckham (43). El modelo español acudió impaciente por conocer a la cantante y diseñadora que ha protagonista la portada del mes de febrero. Allí dio una entrevista a Europa Press.

Muy reticente a hablar sobre Rocío Crusset, el top model parece quitarle importancia a su relación una vez más. Aunque Carlos Herrera (60) ya haya presumido de yerno, Betancourt no quiere darle tanta importancia a su historia de amor con la modelo española.

Vas a ver a Victoria.

Con ganas de verla.

¿Ya la conoces?

No, todavía no. Conocí a Mel B, una de las Spice Girls.

¿Eras fan de ella?

Yo era más de los Backstreet Boys.

¿Qué es para ti Victoria en la moda?

Una persona atrevida, valiente por haber dado este gran salto, trabajo en esto y sé lo complicado que es, es una valiente, es muy arriesgada y esperemos que le vaya muy bien.

¿Estarás en la MBFW?

Sí, estaré ahí. La próxima semana allí y a la otra en Barcelona.

¿Qué tal con Rocío?

Pues ella está fuera trabajando, creo que en Estados Unidos.

Rocío Crusset y Juan Betancourt. Instagram

¿La relación va bien?

Todo bien, todo en orden, todo perfecto.

¿Cómo se lleva la distancia?

Estamos acostumbrados los dos, con la familia, los amigos y las parejas y de todo.

Hemos visto una foto con Carlos Herrera.

Sí, son muy simpáticos los dos, tanto Mariló como Carlos son unas maravillosas personas, me han dado un trato muy bueno los dos.

Mariló dijo que estabas muy buenorro.

Ah dijo eso, pues ella no se queda atrás la verdad.

¿Ya vivís juntos?

No, para, nada. Rocío vive en su casa, yo en la mía, nos vemos de vez en cuando, como te veo a ti más o menos, no paramos, de verdad que no paramos de viajar y es complicado coordinar.

¿Vuestra relación es a largo plazo?

No pensamos en eso, pensamos en el trabajo, en viajar, en seguir creciendo como modelos y profesionales y ya está.

Tú eres un hombre que le gustaría formar una familia.

Sí, es su momento me gustaría. Creo que a mí me haría ilusión pero cada cosa en su momento.

