Cayetano Rivera habla sobre su próxima paternidad: “Mi hijo no va a ser torero”

Después de ocho años de relación con una ruptura y una reconciliación incluida y, por supuesto, una boda de ensueño hace ahora dos años, Cayetano Rivera (41 años) y Eva González (37) serán padres de un niño en las próximas semanas.

Pero, a pesar de que ya supieron el sexo de su bebé hace meses, la pareja aún no sabe qué nombre ponerle. "Del nombre no sabemos nada todavía", confiesa el torero en la nueva entrega de Madrileños por el mundo que este martes emite Telemadrid a partir de las 21:30 horas.

"Si hubiera sido niña, lo hubiésemos tenido más claro, pero el de niño se está complicado un poco. La negociación está siendo dura", añade. Hijo, nieto y hermano de toreros, lo que sí tiene claro es que su hijo "no va a ser torero".

Eva González y Cayetano Rivera, en el aeropuerto de Madrid a su vuelta de México. Gtres

El diestro, que se siente como un 'madrileño' más del barrio de Chamartín, asegura que ya está prácticamente recuperado de su última cogida en Zaragoza. De hecho, ya ha toreado en México, donde estuvo acompañado por su esposa. "Eva se vino los últimos días porque nos encanta México y vamos cada vez que podemos. En esta ocasión no me ha acompañado porque éste es un viaje rápido. El embarazo está ya muy avanzado y no le conviene volar", asegura.

Respecto a su profesión, Rivera explica que "las vivencias con el toro siempre son muy personales y únicas, y cada toro es especial y diferente. Luego, hay faenas que, por circunstancias momentos especiales de cada uno, las sentimos mucho más. Yo tengo la suerte de contar con varias de ellas: la alternativa, mi debut, Ronda o presentaciones en plazas importantes".

