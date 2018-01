La imagen de Sergio Ramos más comentada: le comparan con un repartidor de pizzas

Sergio Ramos (31 años) estaba muy tranquilo últimamente, lo único que se hablaba de él era del embarazo de su pareja, Pilar Rubio (39). Sin embargo, toda esta calma terminó el sábado, cuando el sevillano se convirtió en el protagonista del día en la redes sociales.

El futbolista se puso un look de lo más llamativo para animar a su equipo en el partido del Real Madrid. Seguramente el defensa no sabía que este abrigo azul iba a tener tantos memes en Twitter.

La prenda la combinó con unas zapatillas, un polo y una gorra del mismo color, además se plantó también un pantalón de chándal ceñido de color gris con una sudadera a juego.

En las redes sociales lo han comparado con un trabajador de Domino's pizza, con un miembro de los Power Rangers, con un miembro del grupo musical Parchís o con el encargado de una ferretería.

Uno de los memes del futbolista. Redes Sociales.

No han faltado comparaciones para el andaluz, que no ha querido responder a ninguno de esos memes en Twitter, aunque seguramente se ha reído como el que más con esas imágenes que sus fans, y los que no lo son, han editado.

