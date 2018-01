Chabelita, sobre Isabel Pantoja: "Me da pena. Lleva una vida muy triste y sola"

La relación de Chabelita (22 años) con su madre Isabel Pantoja (61) pasa por uno de sus peores momentos. Madre e hija están muy distanciadas y no se han visto en todas las navidades después de que la tonadillera prohibiera la entrada en Cantora de Alberto Isla, la actual pareja de Chabelita y padre de su hijo.

Por todo ello, la joven ha querido acudir a Sábado Deluxe para contar su versión de la historia. "Yo había acordado con mi madre pasar Nochebuena con mi hijo y mi pareja y Nochevieja con ella en Cantora. Y en un principio me dijo que no había problemas. Sin embargo, la segunda vez que se lo comenté me dijo que 'Prefiero que Alberto no venga'. Yo entendía que era por lo que había dicho de ellos en los platós".

La hija de la cantante ha insinuado además que quizá en la decisión también han tenido mucho que ver su abuela y su tío Agustín, con quiénes no se habla. "Es muy incomodo estar en Navidad en la mesa solo hablando con mi madre", comentó.

"Pero a mi no me importa. Lo veo normal. Son los más verdaderos de todos, a pesar de todo. No me dan dos besos, pero deben tener sus razones. Pero yo no se lo voy a echar en casa ni voy a hablar de mi abuela. Es una persona mayor. No tengo relación, pero no tengo rencor", añadió

En este sentido, Chabelita explicó que fue a partir de su embarazo cuando su abuela y su tío se distanciaron de ella y se pusieron del lado de su madre. "Cuando me quedé embarazada, después de irme a Sanlúcar a vivir con Alberto, por el dolor que le estaba causando a mi madre, se pusieron de su lado".

Además, Chabelita no desmintió el desplante que su abuela le hizo a su hijo según Antonio Rossi. Éste afirmó que doña Ana diferenció entre el hijo de Kiko Rivera y el de Chabelita refiriéndose al primero como "el nuestro" y al pequeño Alberto como "el otro".

Por su parte, María Patiño (46) le preguntó si no es posible que su abuela tenga esa relación con ella porque no estuvo a favor de su adopción. "Nunca le he preguntado. Independientemente es una persona mayor que no se puede defender. ¿Sabes lo mal que quedo si hablo de una persona mayor?".

Chabelita Pantoja.

En cuanto a su hermano Kiko Rivera (33), Chabelita ha confesado que no tienen relación del día a día. "Cuando él me necesita o yo le necesito, sí. Hace un mes que no hablamos. No nos hemos felicitado ni las navidades. Pero no estoy enfadada con él".

Por último, Chabelita ha confesado que cree que su madre "tiene que tener más vida. Es joven, puede disfrutar de muchas cosas. Me ha dado pena porque ha sufrido muchísimo y podría ser feliz. Pero lleva una vida triste. Se encuentra sola. No sale de Cantora. Ve la tele, películas… Solo sale por temas de trabajo".

"Yo voy a verla, lo que pasa es que no necesito publicar todo lo que hago", ha dicho en referencia a su hermano Kiko Rivera y a su prima Anabel (31). "Ellos suben vídeos, pero yo no los hago porque no tiene sentido".