Amaia de 'OT' se derrumba en la recta final del concurso

Amaia Romero (19 años), más conocida ya como 'Amaia de España', es la concursa de la actual edición de Operación Triunfo que más furor causa. No solo su dulce a la vez potente voz ha sido la que ha cautivado al gran público sino también su carisma natural que la convierte en la más auténtica de las participantes en la historia del concurso. Por ese motivo, cada uno de sus gestos y frases son admirados con los cinco sentidos por los seguidores de OT, y a pesar de que la navarra siempre destaca por su carácter risueño, esta semana se ha derrumbado ante la presión.

"Me agobio un poco con todo, no sé muy bien como comportarme, quiero dejarme llevar, es como que no me conozco, no sabría definirme", confesaba en su última clase de interpretación con Javier Ambrossi (33) y Javier Calvo (26) en la Academia. Ante tales palabras los profesores no dudaron en acercarse a ella y preocuparse por su estado. La joven intentó por todos los medios no perder el ánimo, pero finalmente dejó a un lado la coraza y se derrumbó y buscó el consuelo en el abrazo de Ambrossi.

'Los Javis' percibieron en Amaia un miedo o sensación que iba más allá de la propia angustia por la recta final del concurso, sin embargo, la de Pamplona no especificó el motivo de su bajón. "Es un poco todo, que esto ya se acaba, este sentimiento lo llevo teniendo desde antes de entrar aquí. No se muy bien como soy".

Este nerviosismo de la joven se une al ataque de ansiedad que sufrió su compañero y más que amigo Alfred, que tuvo que abandonar su sitio en plena gala en varias ocasiones el pasado lunes. También su otra gran amiga Aitana está viviendo las consecuencias de la presión y de llevar meses encerrados en la Academia y son muchas las veces que la hemos visto llorar en los últimos días. Menos mal que la música es la mejor medicina para calmar cualquier situación de estrés.

