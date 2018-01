Caos en la fila vip de Carmena: los niños con discapacidad se quedan sin sitio

Marta tiene once años y muchas ganas de ver a los Reyes Magos. La niña lleva desde primera hora de la tarde en la fila vip habilitada para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social justo enfrente del Palacio de Correos de Madrid. Aquí espera ver a sus majestades de Oriente, cosa que no ha podido hacer nunca antes.

Su madre está algo nerviosa. Quedan pocos minutos para las siete de la tarde y ya son muchos minutos bajo una lluvia acuciante sólo por admirar a Melchor, Gaspar y Baltasar en el corazón de su ciudad. "Es la primera vez que podemos venir a una cabalgata", explica a JALEOS. "Tengo una minusvalía y me es imposible estar de pie tanto rato".

Marta y su progenitora son dos de la escasa decena de madrileños que han acudido hoy a la cita callejera con sus altezas magas. Se están mojando. Mucho. Aunque habían venido preparadas.

La gente agolpada y sufriendo la lluvia.

La menor lleva un plumas con capucha y muchas capas debajo. Apenas se le puede ver el rostro entre la bufanda, el jersey y demás. Pero irradia ilusión. Ella espera que esta noche los Reyes atiendan a su petición: ha pedido un juego de magia. La misma que desprende su tímida sonrisa al hablar.

Su madre y sus vecinas de cabalgata no están tan contentas. Todas forman parte del afortunado colectivo que puede ver a sus majestades desde Cibeles. "Llevamos aquí desde las cuatro y desde ese momento hemos visto a enchufados", se quejan.

Pero no es lo único que empaña esta tarde de sueños. La lluvia, vieja y esperada conocida, está chafando la espera. "Muchas familias no podían permitirse venir y que los niños se mojaran tantísimo. Los míos estarán mañana a ibuprofeno, seguro”, vaticina otra madre, que prefiere no dar más datos.

Todos lamentan que desde el Consistorio no haya habido algún tipo de previsión ante la climatología. "Nos extraña porque se sabía que iba a llover y este año ha habido mucho jaleo con la seguridad, pero nada", se resigna Jesús. Él sufre esclerosis múltiple y ha venido acompañado de su mujer y de sus dos hijos. "Y mira que agradecimos que nos dieran desde hace un par de años este sitio para ver la cabalgata, porque sino sería imposible".

Los paraguas, los chubasqueros y las mantas para resistir al frío florecen a cada pestañeo. Pero, a poco más de una hora de que Melchor, Gaspar y Baltasar se pasearan por Cibeles, para los inquilinos de la zona vip se les sumó otra complicación. La poca afluencia de público a este área motivó que se abrieran las puertas al público en general. Y, con ello, un caos que inquietaba a los padres de los niños ahí presentes.

La escasa afluencia de personas con discapacidad a la zona habilitada, motivó que se abriera al gran público.

"Me da miedo que con los caramelos haya una avalancha. Nosotros no nos podemos mover apenas", cuenta la madre de Guillermo y Alba. Sus hijos tienen 11 y 7 años. Y se esfuerzan por sonreír cuando la reportera les pregunta. "Llevamos viniendo un par de años aquí [a la zona vip], pero este año hace mucho frío y hay mucha gente", se le escapa al mayor.

El personal de seguridad está muy inquieto. La decisión de la organización de mezclar al público en general con las personas con necesidades especiales les perturba. "Cuando lleguen los caramelos se va a montar", comenta un guardia.