El torero Israel Lancho recibe una paliza al intentar frenar un robo

Israel Lancho (38 años) se llevó hace unos días uno de los mayores sustos de su vida cuando intentó detener un robo. Ocurrió en una tienda gourmet de Badajoz cuando el diestro y su pareja sentimental disfrutaban de un rato de ocio. Tal fue la violencia que empleó en el forcejeo el ladrón al verse reducido que el torero terminó siendo entrevistado por los informativos de Extremadura.

Según relata el afectado, un desconocido entró en el establecimiento con la firme intención de ejecutar un robo. En concreto, pretendía llevarse una cesta de embutidos y botellas de vino valorada en 200 o 300 euros. Justo en el momento, la novia de Lancho lo avisó y este intentó retener al desconocido hasta que llegara la policía, con tan poco tino que el atracador se lió a golpes con Israel. Ya había avisado a la policía para que se personaran inmediatamente.

Sin embargo, no todo se quedó en el forcejeo entre el torero y el susodicho, sino que en un momento dado entró en acción el compinche del primer individuo que se encontraba en la calle vigilando. Seguramente al ver que su compañero estaba tardando, entró y se emprendió a golpes con Lancho. Pese a su defensa, el que fuera amigo de Belén Esteban (44) en Gran Hermano VIP recibió multitud de puñetazos y golpes en la cabeza con un paraguas. Las secuelas de la agresión fueron evidentes en su casa.

Pese a que los atracadores lograron huir de la escena del delito, gracias a algunos testigos la policía logró dar con ellos y detenerlos poco tiempo después. Eso sí, el torero no solo fue agredido físicamente, sino que recibió importantes amenazas, tal y como narró en los informativos: "Me amenazaban, me decían que me iban a rajar, así que ahora están acusados de robo con violencia y amenazas".

Las secuelas de Israel tras la agresión. Mediaset

Al día siguiente, el torero se personó ante el juzgado para una vista rápida. Sin embargo, los ladrones argumentaron que ellos también habían sido testigos de una presunta agresión, por lo que no se produjo sentencia alguna: "Ahora dicen que me van a denunciar a mí", relataba el diestro en el medio extremeño, "cuando yo lo único que hice fue intentar retenerlos hasta que pudiera venir la Policía. ¡Sólo quería que no volvieran por aquí! Es la primera vez que me veo en una situación así. Ahora sólo falta que me condenen por agresión y que cuando vaya a torear a Perú me nieguen el visado. Dime tú a mí qué clase de país es este".