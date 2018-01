Las diez cosas que no sabías de Pablo López

El mundo de la música hace años que sabe del talento de el ex concursante de Operación Triunfo, Pablo López (33 años). No obstante, su visibilidad ha aumentado desde su debut como jurado en el programa de La Voz.

Siempre celoso de su intimidad, el cantante ha dejado entrever muy pocas cosas sobre sus gustos y su vida privada. Las últimas noticias hablan de su ruptura con su novia, pero hay más. A continuación explicamos ocho claves que no sabías sobre el artista.

1. Ideas claras

El cantante siempre ha tenido claro lo que quería y también lo que no le gustaría ser. En una entrevista confesaba que le "aterraría ser o político o banquero". "El político, hasta que esto cambie, está desconectado del sudor de la calle. Y la otra profesión me parece una manera muy poco digna de ganarse la vida, no me refiero al que trabaja en la banca... Hay gente maravillosa, pero me costaría ser ambas cosas", explicaba.

2. Difícil ruptura

Pablo mantuvo una relación con su pareja de toda la vida, Laura Devesa, pero hace poco que el amor terminó. La pareja iba a cumplir 12 años en febrero, pero finalmente no pasarán San Valentín juntos. Sus vidas estuvieron unidas durante más de una década, desde que el cantante entrara en Operación Triunfo. Ella siempre se mantuvo en un segundo plano hasta que el exceso de trabajo del artista entre otros motivos provocó el deterioro de la relación.

3. ¿Nuevo Romance?

Tras la ruptura con su novia, la buena sintonía entre Pablo López y cantante Malú (35) ha hecho saltar todas las alarmas ante un posible romance. Y es que los artistas no han parado de piropearse públicamente en las galas del programa de La Voz. Y es que Malu también rompió su relación con Gonzalo Miró tras tres años de amor.

4. Amor por México

Viajar es una de las pasiones de Pablo López, en concreto hay un destino que ha repetido en múltiples ocasiones, México. Y es que la cultura musical del país y los seguidores le adoran allá hacen que el cantante no pueda resistirse a visitar el lugar. López se siente querido en estas tierras, tanto le han marcado que tiene un tatuaje con una calavera mexicana.

5. Tierno y familiar

Algo que no sorprende de Pablo es su faceta familiar. Su madre, Lola Jiménez Peñuelas, es uno de los pilares de su vida. El artista lo ha demostrado en las muchas fotografías que ha subido a las redes sociales junto a su madre con palabras dedicadas llenas de amor y adoración. Ella, por su parte, es una Instagramer que no deja de apoyar a su hijo.

6. Admiración por los grandes

A pesar del éxito no López no ha perdido el norte. Una razón puede ser que siempre ha sabido quienes son su referencia, no ha perdido de vista a los grandes. Es gran admirador y amigo de mitos como Plácido Domingo, Joan Manuel Serrat o Alejandro Sanz.

7. Buen amigo

El cantante también ha demostrado ser un buen amigo más allá de las posibles rivalidades. Ha logrado ganarse el respeto y cariño de sus compañeros de profesión. Ha apoyado a amigos como Pablo Alborán en su carrera y sus éxitos.

8. Puro sentimiento

Su nuevo álbum, Camino, fuego y libertad el compositor deja atrás sus miedos y profundizar en sí mismo, la inspiración le viene de dentro. "He empezado a escarbar y la inspiración viene de los más profundo de las capas del ser humano", relataba en una entrevista en Diario Sur de Málaga.

9. Debilidad por el vino

Antes que la cerveza, el vino y con mucha distancia. El cantante lo tiene claro, donde esté un buen vino blanco que se quite todo lo demás. Así lo ha mostrado en varias publicaciones de sus redes sociales.

10. Hermano idéntico

Su hermano Luis López y él son como dos gotas de agua,y no, no son gemelos, aunque lo aparentan. Ambos son parecidos tanto en su físico como en sus gustos, y es que comparten una misma pasión: la música. El nombre artístico del hermano menor es Luigii López y es DJ. Siempre ha tenido el apoyo de Pablo para vivir su sueño.

