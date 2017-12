La Navidad más triste de Antonio Banderas: "La familia está más unida que nunca"

Antonio Banderas (57 años) fue uno rostros conocidos que no quiso perderse la inauguración de la nueva tienda de Porcelanosa en Málaga. El intérprete se siente muy a gusto en su ciudad natal y cada vez trata de pasar más tiempo en la capital de la Costa del Sol.

El actor acudió muy bien acompañado por su pareja Nicole Kimpel (37), aún así el propio Banderas reconoció que estas Navidades serán complicadas para él tras la pérdida de su madre el pasado mes de noviembre.

[Más información: Muere la madre de Antonio Banderas]

También es novedad las imágenes de su última rodaje: la serie Genius. Banderas interpreta a Pablo Picasso en diversas estapas de su vida.

Pregunta: En el papel de Picasso te hemos visto ya y la verdad es que estás muy metido en el papel.

Respuesta: Habéis visto en cualquier caso la primera parte de la caracterización física pero lo llevaremos hasta los 90 años, lo mismo todavía sufro dos horas de maquillaje, vamos a estar hasta las cinco horas de maquillaje. Estoy tratando de sacarlo desde dentro hacia fuera, es un personaje que a pesar de ser muy conocido, también es muy misterioso. Yo no quiero desvelarlo, no estoy jugando por deconstruirlo y presentarlo en piezas para entenderlo, todo lo contrario, estoy tratando de exaltar ese misterio como un derecho que tienen los artistas.

¿Unas Navidades tristes?

Sí, por el fallecimiento de mi madre pero bueno, la vida continúa, la familia está más unida que nunca ahora, mi hermano, mi sobrino, mi hija ha venido a visitarme unos días a Hungría donde estoy rodando y cuando terminen las fiestas viene otra vez. Pero sí, lógicamente las Navidades tienen esa parte de melancolía de los seres que nos han dejado, familiares, amigos.

[Más información: Stella del Carmen, al lado de Antonio Banderas en la despedida de su abuela]

Serán las primeras Navidades de la familia Banderas sin su madre. Gtres

¿Vas a ser ya un vividor de la ciudad de Málaga como queremos?

Todavía es difícil, desgraciadamente porque no me gustan las grandes ciudades pero lo que en estos momentos me puede dar Londres, Nueva York o Los Ángeles todavía no lo puedo conseguir aquí. Pero sí que tengo muchos proyectos enfocados en la ciudad y uno de los que más ilusión me hace es el teatro, vamos a meter obras, necesitamos la aprobación de todas las autoridades para seguir todos los pasos lógicos pero apuntamos a septiembre del 2019 para abrirlo y creo que con toda la apuesta que ha hecho Málaga por la cultura, podemos aportar un grano de arena y dar color a todo lo que está pasando. Se apuesta mucho por los museos, que está muy bien, pero también hay otra partes culturales que hay que apoyar y en eso estamos.

"Nicole es de los Reyes Magos y de Papá Noel"

¿Qué le pides al 2018?

Picasso, le pido que Picasso sea lo que sueño que sea que devuelva a Picasso a Málaga de alguna forma y alguna sorpresa por ahí en la pantalla grande que también espero.

¿Has conseguido que Nicole se haga de los Reyes Magos o de Papá Noel?

De los dos.

[Más información: Antonio Banderas apuesta por Málaga: compra el 50 % de una popular bodega]