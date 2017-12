Los desvaríos de Bigote Arrocet: "Mi caché está entre 35.000 y 60.000 euros"

Bigote Arrocet (68 años) está disfrutando de una fama renovada desde que se dio a conocer su relación con María Teresa Campos (76). Gracias a esta nueva popularidad, el humorista ha sido entrevistado para el suplemento Sábado del diario chileno El Mercurio, que se ha trasladado hasta la capital española para hablar con Edmundo.

Como resultado, el humorista ha ofrecido unas declaraciones bastante llamativas donde, entre otros aspectos, ha hablado de su pasado profesional, de su popularidad renovada y de su faceta desconocida como exitoso hombre de negocios. En este sentido, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es cuando hace referencia a su caché. Edmundo asegura que en España le pagan entre 35.000 y 60.000 euros por entrevista.

Algo que no extraña a la luz de los nuevos datos que ofrece la entrevista, y es que Bigote afirma que es el number one en España. "Cuando me vine dijeron que no iba a triunfar por ser muy autóctono. Que los españoles no me iban a entender y que tenía que competir con comediantes reconocidos. Pregunta qué fue de esos comediantes y dime a mi, ¿quién dura 43 años siendo número uno?", comenta en el medio chileno. Una trayectoria profesional que explica con 'mucha humildad' cuando también hace referencia a su papel en el desarrollo del humor asegurando que él revolucionó su profesión.

Inventor de "casi todo"

Asimismo, uno de los aspectos que más llama la atención de esta entrevista es su faceta como hombre de negocios. El humorista asegura que con solo 11 años diseñó un proyecto para hacer navegable del río santiagueño Mapocho, con tal mala suerte que un ingeniero le robó la idea.

No obstante, este no es su único logro personal: fue el responsable de la idea de base con la que se construyó el túnel de San Cristóbal (Santiago de Chile), de las motos con techo, y de los zapatos de seis hebillas, entre otros muchos.

Pero esto forma parte del pasado, y Bigote, como buen visionario, tiene nuevas ideas que prometen revolucionar el futuro. Entre ellas, la de crear la piscina más grande de Europa en las afueras de Madrid, "junto a las ruinas de Segóbriga, una ciudad romana abandona a la que nadie le da bola". A esto se suma que inaugurará, en una fecha todavía indeterminada, "una planta de energía eólica en Chile con empresarios españoles".

