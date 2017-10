Un tenso Fernando Trueba evita arrepentirse de aquel “no me siento español”

Ya nada volverá a ser lo mismo después del 7 y 8 de octubre. Ni siquiera para Fernando Trueba (62 años). El director de La Reina de España, todo un fracaso de taquilla a pesar del empujoncito que le dio la reina Letizia (45) al acudir al rodaje, fue uno de los asistentes más ilustres al Cóctel Hollywood Madrid, celebrado en el Casino de la capital, dónde Yvonne Blake, presidenta de la Academia de Cine española recibía a John Bailey, presidente de la Academia de Hollywood.

Antes de iniciar el photocall uno de los organizadores del mismo pidió a los periodistas que en la medida de lo posible se abstuviesen de hacer preguntas a los actores sobre la situación política actual en clara alusión a la DUI de Cataluña. Todo un ‘poltergeist’, pero sin Spielberg. Los periodistas no dábamos crédito. ¿El gremio más politizado de España quería hablar esa noche de aniversarios de bodas y exnovios?

Javier Mariscal y Fernando Trueba. Gtres

MAL DÍA PARA HABLAR DE POLÍTICA

Fernando Trueba, con un Oscar de Hollywood, sí tuvo el valor de asistir y habló de política. Pediría que “no se manipule a los ciudadanos como está manipulando los sentimientos de uno y y otros para enfrentarlos”. Porque, añadió, “es terrible. Yo creo en la ciudadanía, no en la identidad y yo creo que tú vives en un lugar, pagas tus impuestos, cumples con tus deberes y exiges tus derechos. Eso es lo que yo creo…¿Sabes? Lo demás es poligamismo (sic)”.

Fernando Trueba no se ha arrepentido de sus palabras. Gtres

Respuesta: Estás diciendo una frase que yo no he dicho nunca… Deberías tú arrepentirte de cambiar la frase. Yo nunca dije que me avergonzara…”.

Pregunta: Dijiste algo muy similar que venía a decir eso

Respuesta: Pues si vas a hablar de eso primero tienes que leer lo que dije

Una periodista del Miami Herald inquiere… “¿Qué es lo que dijiste...?”.

El silencio se vuelve pastoso, Trueba parece algo tenso, incómodo... Insistimos en la pregunta: ¿Te arrepientes o no te arrepientes? La respuesta se hace esperar, pero finalmente pronuncia la frase con absoluta sinceridad: “Me gustaría que no hubiera ocurrido”.

[Más información: Fernando Trueba: "Cómo me voy a avergonzar de ser español"] Lo que dijo exactamente, ante un auditorio complaciente, fue lo siguiente: “Nunca me he sentido español, nunca, jamás, ni cinco minutos de mi vida. Cuando jugaba la selección el mundial siempre iba con el equipo rival”. Ahora, más de dos años después, no rectifica ni se arrepiente. Simplemente desea no haberlo dicho. Y tras el arrebato de sinceridad tira por la calle del medio con toda la libertad para hacer uso de su ira, cuando alguien le pregunta si considera que se sacaron sus palabras de contexto: “Estoy hasta los huevos de los titulares. Vivimos en un mundo en el que se manipula y se buscan titulares. Que la gente hable, los titulares son bates de baseball para golpearnos en la cabeza, ladrillazos.. No me gusta eso, me gusta el diálogo y las frases largas, que la gente se pueda explicar. Es como si coges un chiste de Groucho Marx, lo sacas de contexto y lo llevas a juicio. Es de locos”.

[Más información: Fernando Trueba: "Soy español, amo mi país y vivo aquí por elección"]

Hace dos años no estaba de moda españolear, y menos en San Sebastián y se llevaba más ser antidentitario. Fernando Trueba, ahora reo de sus palabras, se quedó con el premio tras dar un titular tan meditado y pensado aquella fatídica noche como la frase que pronunció ayer la actriz catalana Assumpta Serna ante esta pregunta. “¿A qué genero pertenecería una película sobre lo que está sucediendo en Cataluña?” Esta fue su respuesta: Me gustaría que fuera la tragicomedia que acabará bien. Me gustaría que acabará en una historia de amor, un romance con mucho diálogo”. Para la actriz es importante el “conocimiento de una parte y de otra. Ha sido bueno lo que ha pasado porque eran realmente muy divergentes las noticias que se ofrecen en Cataluña y en Madrid, y los números de la gente que sale a la calle no coinciden. No hay transparencia. Está todo por hacer en un país en el que desgraciadamente tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas. Es esa unión la que tenemos que buscar aunque puede ser de muchas formas: federalismo o independencia, lo que sea pero siempre con diálogo…”

UNA NOCHE DE MUCHO CINE

La persona que más sabe de cine en España, Chusa López Monjas, redactora de la Academia de Cine, anuncia que va a iniciarse el coctel. Antes, Paz Vega (41) nos habla sin reparos de lo feliz que es con su marido tras quince años de matrimonio y comparó su relación con las de sus abuelos, que se murieron tras cincuenta años de casados, “uno después de otro”. Sus hijos estudian en España para no perder las raíces, que considera muy importantes, y sobre la crisis catalana afirma que “es muy triste tanto para España como para Cataluña como para Europa que afloren estos sentimientos… No se están dando los pasos adecuados… Me da pena que haya gente pegándose en las calles y odiándose ¿Si hubiera un referéndum legal considera que se debería votar?. Evita mojarse. “No soy analista política”, es su respuesta.

Paz Vega, este lunes por la noche. Gtres

Niegan “que todo el mundo lo supiera, como sugiere la prensa, sabíamos que era alguien con quien resultaba difícil trabajar, pero nada más”. Encuentran su comportamiento reprobable e inaceptable pero es pronto para decir si tomarán medidas y lo expulsarán de la Academia.

Javier Mariscal habló con todo el mundo y definió el referéndum como un acto realizado en un ámbito festivo que se vio truncado cuando la policía se exacerbó a la hora de reprimirlo. Jordi Mollá nos explica que nunca se ha pronunciado políticamente en ese terreno y no piensa hacerlo. El menos tenso: Miguel Ángel Muñoz (33), toda una estrella en Francia y residente a ratos en California, donde ya ha rodado con Sharon Stone y pone voz en inglés y castellano a una película sobre el franquismo. El ganador de la primera edición de MasterChef Celebrity, de nuevo enamorado y presto a dar una importante noticia en unos diez días, nos facilitó su truco para hacer la tortilla de patatas como le enseñó su madre, la vidente Cristina Blanco, “despacito, despacito, despacito, hasta que las patatas y la cebolla se quiebren con solo rozarlas con la cuchara de madera. Y a la hora de cuajarlas con muy poco aceite. Por la Tortilla, hacia la unidad del destino en lo Universal, y en esto estaría de acuerdo hasta Enrique Santamaría, ya fallecido, autor del libro Ser Español.