Ana Rosa mete la pata al decir que está sacando su dinero de la banca catalana

A cuatro días de una posible declaración unilateral de independencia (DUI) por parte del presidente catalán, Carles Puigdemont (54), una de las mayores inquietudes del ciudadano de a pie es qué va a pasar con los ahorros que tienen en entidades como CaixaBank o Banco Sabadell. Ana Rosa Quintana (61 años) ha comenzado su programa de hoy haciéndose esta misma pregunta y la sorpresa para todos ha llegado cuando ella ha reconocido que ha empezado a retirar su dinero de estas entidades: "los impositores empiezan a sacar el dinero... entre ellos yo".

La frase ha pasado un tanto desapercibida, porque entre la primera declaración y la segunda ha habido una pausa. Justo en el momento en el que sus compañeros de mesa empezaban a debatir sobre la cuestión y cuando la cámara ya no la enfocaba, Ana Rosa ha asegurado que ella era una de esas personas que están preocupadas y quieren proteger su economía. No obstante, seis minutos después, la presentadora matizaba, tal vez al darse cuenta que la declaración no había sido muy afortunada y podría causar una gran alarma. "Yo entiendo que el dinero que la gente tiene en Caixa no corre peligro".

[Más información: Ana Rosa Quintana, Carlota Corredera y otros famosos se mojan sobre Cataluña]

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con CaixaBank quien ha rehusado hacer cualquier tipo de declaración al respecto. Lo único a lo que han apelado ha sido a la "irresponsabilidad" por parte de la presentadora de realizar afirmaciones como esta. El programa de Ana Rosa es seguido por más de 500.000 espectadores.

Tanto Caixabank como Sabadell están planteándose un cambio de domicilio social ante la incertidumbre que está planteando el desafío separatista. El consejo de administración de Banco Sabadell ha convocado una reunión extraordinaria en la tarde de este jueves para analizar esta cuestión, según han informado a Europa Press. Si el consejo da luz verde a la propuesta, el traslado podría producirse en cuestión de horas.