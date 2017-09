Ana Rosa Quintana, contra Belén Esteban: "Se ha equivocado"

La revelación de la conversación telefónica que mantuvieron Belén Esteban (43 años) y María José Campanario (38) sigue dando que hablar. Si estos días la 'princesa del pueblo' ha recibido numerosas críticas por parte de la audiencia por sentarse en Sábado Deluxe y cobrar por narrar la charla con la mujer del padre de su hija Andrea (18), hoy compañeros de profesión también se han atrevido a censurar su actitud.

[Más información: Belén Esteban desvela que Campanario quiso quedar con ella a espaldas de Jesulín]

Ana Rosa Quinatana (61) ha sido una de las primeras en posicionarse en contra de la entrevista de la de Paracuellos: "Belén se equivocó", ha asegurado la reina de las mañanas de manera tajante. Sin embargo, ella no cree que lo hiciera por odio a la Campanario sino porque realmente estaba en el convencimiento de que tenía que hacerlo. "Yo creo que lo hizo porque creía que se lo debía a la audiencia".

Ana Rosa Quintana en su programa.

Otras de las personas que ha condenado a la Esteban ha sido Alessandro Lecquio (57). "Yo soy el primero que he hecho cosas inmorales, pero eso no justifica su comportamiento. El orgullo le impide reconocer sus errores y además Belén es una marioneta de Miguel".

Ya Kiko Matamoros (60) reprendió a su compañero de plató el mismo sábado en directo asegurando que lo que estaba haciendo era inmoral. "Que Jesulín te colgara el teléfono no justifica que hagas pública esta conversación ni el daño que puedas hacer a María José contando todo esto. Es la intimidad de una enferma. Pagan justos por pecadores".

[Más información: Twitter golpea a Belén Esteban por revelar la llamada de una enferma Campanario]

Belén Esteban durante la entrevista en Sábado Deluxe.

Ninguna de las críticas le ha servido a Belén Esteban para rectificar sobre lo que hizo. Se mantiene firme en su postura y asegura que podía haber contado más detalles de la conversación con Campanario que mantiene en silencio por respeto. "No es que me den igual las críticas, es que creo que no he hecho nada malo".

El pasado 9 de agosto María José Campanario llamó a Belén Esteban desde la clínica El Seranil, donde ha estado ingresada varias semanas. En la conversación entre las dos mujeres, la esposa de Jesulín le dijo a la colaboradora de Sálvame que quería ir a su casa a verla sin que se enterase su familia. Un mes después la Esteban ha contado la charla entre ella públicamente.