Los edredonings más sonados de la historia de 'Gran Hermano'

Gran Hermano cumple la mayoría de edad esta noche. El reality estrella de Telecinco echará a andar a partir de las 22 horas, en la que será su décimoctava edición, con una importante novedad: ya hay cien personas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

Por delante, más de tres meses de convivencia en los que a buen seguro asistiremos a enfrentamientos, momentos de humor, historias de amor y, cómo no, algún que otro edredoning.

Desde JALEOS hemos querido echar la vista atrás y recordar precisamente esos momentos que consiguieron subir la temperatura de la casa más mediática de nuestro país.

Eva y Emilio (GH 2)

Hace unos días, Viva la vida recordaba que fueron Kiko Hernández y Patricia Ledesma los primeros que estrenaron la famosa hora sin cámaras. Sin embargo, según confesó la propia Patricia, “no es el edredoning que se conoce ahora”. En realidad, el primer edredoning de la historia de Gran Hermano lo protagonizaron Emilio Lozano y Eva Paz en la segunda edición. Los concursantes decidieron casarse dentro de la casa y el resto de sus compañeros decidieron prepararles una habitación para ellos solo para que pudieran tener una noche de pasión.

Matías e Inma (GH 4)

Menos vergonzosos se mostraron en la cuarta edición del concurso. Entonces, el argentino Matías se convirtió en un auténtico don Juan, seduciendo a más de una de sus compañeras. Sin embargo, no sería hasta una noche con Inma con quién daría el paso para tener ‘sexo’. En este caso, no obstante, no fue un ‘edredoning’ como tal, sino que dieron rienda suelta a su pasión en el jacuzzi.

Dani Lopez y Naiala (GH 8)

El edredoning entre Dani López y Naiala en la octava edición del concurso fue de los más surrealistas. El caso es que el joven perdió la bolita de su piercing de titanio dentro del cuerpo de Naiala. Los concursantes, alarmados comenzaron a buscarla y, como no la encontraron se dirigieron al confesionario, donde solicitaron un médico. Finalmente la bolita apareció en la casa.

Indhira y Arturo (GH 11)

La historia entre Indhira y Arturo ha sido una de las más tórridas de Gran Hermano. Sus encuentros bajo las sábanas, el edredón, en el jacuzzi e, incluso, en un ataúd fueron muy famosos y probablemente son la pareja que más sexo ha tenido dentro de la casa.

Laura y Marcelo (GH 12)

Los edredoning de Laura y Marcelo fueron muy criticados por el resto de compañeros ya que su relación siempre fue una montaña rusa con varias rupturas y reconciliaciones durante el tiempo que permanecieron en la casa. Sin embargo, tras salir de la casa, ambos continuaron con su relación, que terminaría solo unos meses después.

Julio y Flor (GH 12)

Como no podía ser de otra manera, el Feroz fue el primero de la edición en estrenar la cama. Y es que ya desde el principio se vio que su objetivo estaba claro. Después de sus tonteos con Chari y con Lydia, Flor fue su siguiente conquista. La argentina se dejó llevar y terminó debajo del edredón dando rienda suelta a su pasión con el boxeador. Sin embargo, tras 18 días de apasionada convivencia, la dirección del programa expulsó a los dos concursantes por fingir un romance con el objetivo de forrarse en bolos y apariciones televisivas en otros programas de la cadena.

Noemí y Alessandro (GH 12+1)

Poco más de dos semanas necesitaron Noemí y Alessandro para protagonizar el primer 'edredoning' de GH 12+1. No sería el único de aquella edición. Y es que la canaria no solo protagonizó edredonings con Alessandro, sino también con Fael durante su estancia en Gran Hermano Brasil.

Igor y Miriam (GH 14)

Aunque no está claro que Igor y Miriam tuvieran sexo debajo del edredón, lo que pasó sí fue suficiente como para que el novio de la sevillana decidiera cancelar la boda que tenían planeada.

Paula y Omar (GH 15)

Tras una semana controlándose, Omar y Paula dieron rienda suelta a su pasión en la ducha. La pareja confesó a sus compañeros que habían encontrado bajo el agua el lugar idóneo para consumar su relación. "Es normal, llevaba tanto tiempo sin hacerlo y le he dejado todas las noches con la picha caliente…", decía ella.

</iframe

Han y Aritz (GH 16)

Han y Aritz protagonizaron el primer edredoning gay de la historia de Gran Hermano. Aunque el vasco era reticente en un principio a tener relaciones con el chino, finalmente hubo tocamientos bajo las sábanas, besos y caricias.

Sofía y Suso (GH 16)

Pero aquel no fue el único edredoning de aquella edición. Suso y Sofía también dieron rienda suelta a su pasión en más de una ocasión. “Cuando se la toqué por primera vez en ‘Gran Hermano’ me asusté, nunca he flipado tanto : es sin duda el rabo más grande que he visto en mi vida”, decía hace poco la navarra en una entrevista en Primera Línea.

Alain y Meritxell (GH 17)

El de Alain y Meritxell ha sido uno de los últimos edredonings que se ha visto en la casa de Gran Hermano. Un edredoning que, sin embargo, tuvo un final no feliz ya que un comentario del francés echó por tierra todo lo que había sucedido.