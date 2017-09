Cayetano Martínez de Irujo y José Manuel Soto la lían en Cataluña

En la mañana del 14 de septiembre muchas marquesinas en Barcelona se han despertado con un mensaje que llamaba la atención: "¿La Nación? España ¿La marca? Piel de toro". Junto al mensaje, un sonriente José Manuel Soto (56 años). Aunque pueda parecer una broma o un comunicado político, lo cierto es que se trata de la nueva campaña publicitaria de Piel de Toro, la firma de ropa que pertenece a Cayetano Martínez de Irujo (54).

Rápidamente, y como era de esperar, este mensaje ha generado polémica. Mientras algunos lo percibían como una provocación al proceso independentista, otros le quitaban importancia, ya que iba dirigido a un sector muy específico de la sociedad catalana.

Para conocer a fondo esta polémica, JALEOS se ha puesto en contacto con Cayetano Martínez de Irujo, quien asegura que "en ningún momento buscamos la polémica", a pesar de la coincidencia en fechas con La Diada y el 1-0. Asegura que la campaña la tenían planificada "desde hacía tiempo. No tiene nada que ver que la situación se haya puesto tan mal". El conde de Salvatierra asegura que lo tenían previsto desde primavera para que se colocara a "principios de septiembre y al final se retrasó un poquito". De ahí que se haya colocado pocos días después de la Diada.

Cayetano Martínez de Irujo en una imagen de archivo. Moeh Atitar

Respecto al mensaje de la campaña, explica que Piel de toro es, en su opinión, "la única marca de ropa internacional que tiene una identidad verdaderamente española". Por eso, la campaña se ha situado en "los tres puntos cardinales de España" que para la compañía "Barcelona, Madrid y Sevilla". No tiene nada que ver con el proceso, es más, destacan que ellos "están al margen de la política".

No obstante, cuando se le pregunta por qué se ha elegido a José Manuel Soto como imagen de la campaña, asegura que, además de la estrecha relación que el cantante tiene con la marca desde hace años, también "se habló a raíz de esos vídeos que saliera él". Estos vídeos son los que el cantante publicó hace meses arremetiendo contra el independentismo.

Asimismo, ha declarado que está "atónito" con el proceso independentista. "He estado once años por Europa dando vuelta. No concibo que en uno de los principales europeos haya una revolución ilegal y en contra, saltándose la ley de esta magnitud. A mi en el siglo XXI no me cabía. Estoy perplejo".