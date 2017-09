La salvaje fiesta de los cachorros de la jet en Pedraza

El verano ha sido largo e intenso para los jóvenes más potentados de nuestro país que, tras volver de sus vacaciones en los destinos más exóticos, quisieron compartir experiencias y una buena fiesta alejados del mundanal ruido de la capital.

La fiesta del 30 cumpleaños de María Jucandella Hohenlohe, hija del empresario catalán José María Jucandella y de la princesa alemana Cristina de Hohenlohe, fue la excusa perfecta para volver a coincidir. Pero no se trató de una fiesta de cumpleaños al uso, sino una salvaje fiesta de disfraces nada improvisados.

Bajo el lema 'Salvajes 30', los niños bien de nuestro país tiraron de imaginación y prepararon sus disfraces a un nivel totalmente profesional, dignos de película. Alonso Aznar (hijo de José María Aznar) y sus amigos Álvaro Falcó, Felipe Cortina y Curro Caravaca, por ejemplo, hicieron un homenaje a un clásico del cine, Gangs of New York, de Martin Scorsese. Igual que los protagonistas de la película, vistieron camisa blanca, tirantes, chistera, bastón y llevaron un ojo pintado. Ellos optaron por uno de los looks más originales. El más extendido fue el de los indios de reserva, con cueros, plumas, maquillajes muy trabajados e incluso tatuajes.

Según ha avanzado la revista Vanity Fair, la fiesta se celebró en la finca De Natura en Pedraza (Segovia), propiedad de la chef Samantha Vallejo-Nágera. Y allí se reencontró el grupo de amigos más selecto de la capital, entre ellos los hermanos Carlos y Felipe Cortina, Claudia Osborne -hija del presentador Bertín Osborne y su primera mujer Sandra Domecq-, Alejandra de Borbón o Alfonso Ussía Hornedo, hijo del columnista que esta semana ha levantado tanto revuelo con su "coplilla" sobre la posible ruptura de Pablo Iglesias e Irene Montero.

Feliz cumple mary ...❤️❤️❤️❤️ @mariajuncadella25 @alfonso_ussia_hornedo#salvajes30 Una publicación compartida de Sofia Tassara (@tassarasofix) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 12:36 PDT

La fiesta también contó con una invitada muy especial llegada desde Francia, Isabelle Junot, la hija del adinerado empresario Phillippe Junot, el primer marido de Carolina de Mónaco. La fiesta, celebrada en la casa palacio del siglo XVII con vistas a la sierra, se alargó hasta el amanecer. Los invitados contaron con el cátering de Samantha Vallejo-Nágera y música en directo.