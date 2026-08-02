El bañador de 790 euros de Valentino con el que Sara Carbonero reinterpreta el lujo en Cádiz

Las playas de Cádiz han sido el escenario elegido por Sara Carbonero (42 años) para desconectar y regalarle a sus seguidores la inspiración estilística definitiva para esta temporada.

Durante sus vacaciones, la periodista ha vuelto a demostrar por qué es un referente indiscutible de moda, luciendo un espectacular traje de baño enterizo firmado por Valentino que combina sofisticación, comodidad y la inconfundible estética effortless que la caracteriza.

Lejos de los diseños estridentes, la periodista ha apostado por la sobriedad vanguardista con una prenda clave de la colección de la maison italiana: un diseño enterizo en piqué de lycra con el icónico estampado Chez Valentino.

Bañador Valentino. Valentino

Lo que verdaderamente convierte a este diseño en un objeto de deseo es su impecable confección y la riqueza visual de su tejido. La textura en piqué -una mezcla perfecta de 87% poliéster y 13% elastano- aporta una estructura que moldea la silueta con sutileza sin restar un ápice de comodidad.

El broche de oro (nunca mejor dicho) se encuentra en la parte trasera: un delicado detalle del VLogo en la espalda que eleva la prenda al instante, convirtiendo un clásico bañador negro en una lección magistral de luxury beachwear.

El precio de la prenda no es apto para todos los bolsillos. Cuesta 790 euros.

Cómo llevarlo: del mar al chiringuito

El verdadero truco de estilo que nos deja la aparición de Sara Carbonero en la revista ¡HOLA! es la versatilidad de la prenda. Al tratarse de un tejido con tanto cuerpo y un estampado tan icónico, este bañador no está pensado únicamente para darse un chapuzón.

Look de playa: Combinado con unas gafas de sol de pasta XL, un sombrero de ala ancha de rafia y una camisa de lino abierta sobre los hombros.

Look de tardeo: Usado a modo de body junto a unos pantalones fluidos de talle alto o una falda pareo de satén para disfrutar del atardecer gaditano.

Fabricado íntegramente en Italia, este modelo demuestra que el traje de baño de una sola pieza ha desbancado definitivamente al bikini cuando se busca proyectar una imagen elegante, madura y atemporal. Sara Carbonero lo sabe y, una vez más, nos ha dado la lección de estilo del verano.