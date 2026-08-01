El 'efecto Rocío Osorno' ataca de nuevo: agota en horas el vestido de crochet más deseado de Zara

Si hay alguien capaz de agotar una prenda en cuestión de minutos con solo subir un post a Instagram, esa es Rocío Osorno (38 años). La influencer y diseñadora sevillana se ha vuelto a convertir en la máxima inspiración de estilo para este verano tras posar con la última joya de la ZW Collection de Zara.

Se trata de un vestido largo de crochet blanco que ha arrasado de inmediato en la tienda online. El diseño en cuestión es una pieza clave de la colección cápsula más sofisticada de Inditex.

Confeccionado en hilatura de algodón, este vestido largo de ganchillo destaca por su delicada textura y un patronaje extremadamente favorecedor.

Presenta el cuello subido, un detalle que aporta sofisticación y contrasta a la perfección con la frescura del tejido. Su aanga sisa es ideal para resaltar los hombros y sobrellevar las altas temperaturas con elegancia.

También cuenta con silueta evasé: el bajo se abre suavemente en vuelo, aportando un movimiento fluido y refinado al caminar.

A un precio de 149 euros, la prenda abandona la estética meramente playera del crochet tradicional para elevarlo a la categoría de vestido de noche o evento estival.

Rocío Osorno lo ha demostrado combinándolo con accesorios mínimos, dejando que la riqueza de la textura sea la verdadera protagonista del look.

ha lucio unas sandalias destanoladas en sus pies, un bolso d emano en color plateado con ribete dorado y brazaletes dorados en sus muñecas.

Vestido crochet de Zara. Inditex

Como era de esperar, el flechazo entre las seguidoras de la creadora de contenido ha sido instantáneo. En apenas unas horas, el vestido marcaba el temido "agotado" en la web de Zara en prácticamente todas sus tallas.

Haces unas semanas la influencer lució en sus redes otro conjunto de inspiración crochet que agoto igual de rápido. En aquella ocasión se trataba de un total look formado por camisa y falda larga de estética artesanal, que se ha eregido como el unfiorme de las noches de verano.