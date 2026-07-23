OOTO (Out Of The Office) presenta su colección otoño 2026: una propuesta 24/7 para el hombre actual

OOTO (Out of the Office), la marca de la que Andrés Velencoso (48 años) es director creativo, imagen y embajador, acaba de presentar su colección otoño 2026 con una propuesta que reivindica la calma, la funcionalidad y la evolución del armario contemporáneo.

La nueva colección profundiza en el ADN urbano y casual de la firma, apostando por prendas versátiles que dialogan entre lo clásico y lo actual. La base de la propuesta parte de esenciales reconocibles: polos de piqué, camisas Oxford, chinos con pinzas o parkas en tonos neutros.

Sin embargo, la evolución se percibe en las nuevas siluetas, con fits más rectos y relajados que conviven con cortes slim, generando un equilibrio entre comodidad y estructura. Este juego de volúmenes redefine la elegancia masculina desde una perspectiva más flexible y contemporánea.

La paleta cromática se mantiene fiel a los tonos naturales y piedra, con incursiones de índigo en denim y sudaderas que aportan dinamismo. A medida que avanza la colección, los colores se intensifican hacia gamas más profundas, donde el granate emerge como acento clave de la temporada.

Uno de los pilares de la colección es la prenda exterior. OOTO apuesta por chaquetas más cortas y funcionales, con bolsillos reinterpretados y tejidos que combinan algodón, piel y materiales técnicos.

Destacan piezas como la worker jacket lavada, la sobrecamisa técnica o la americana coordinada con pantalón, reflejando una nueva forma de entender el conjunto masculino. Completan la propuesta una Harrington de inspiración clásica y chaquetas de ante en versiones trucker y cuello tira.

El punto adquiere especial relevancia con prendas ligeras y depuradas: polos Johnny Collar, jerséis de cuello caja y cárdigans que elevan la categoría a través de la calidad de los materiales y los acabados. En paralelo, los pantalones incorporan innovación con un chino técnico de pinzas y cintura elástica, que combina confort y sofisticación.

La sastrería, por su parte, se redefine bajo una óptica más relajada. OOTO presenta cuatro trajes diseñados para integrarse de forma natural en el día a día, destacando un modelo en franela gris marengo que se perfila como una de las piezas clave de la temporada. Esta nueva visión apuesta por la versatilidad, permitiendo transitar con facilidad entre distintos contextos.

En definitiva, la colección otoño 2026 de OOTO encapsula una narrativa de evolución y equilibrio: una respuesta estética a tiempos de intensidad emocional, donde la moda se convierte en una herramienta para reconstruir, reinterpretar y seguir avanzando.