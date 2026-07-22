Victoria Federica luce el escote corazón más favorecedor del verano con un diseño 'made in Spain'

Hay noches de verano que parecen condensar todo aquello que hace especial esta época del año. El aire cálido al caer el sol, la música en directo, las conversaciones que se alargan sin mirar el reloj y esa luz dorada que envuelve la costa mediterránea antes de dar paso a la noche.

En ese escenario, Marbella y su multitudinario festival Starlite Occident vuelven a convertirse un año más en el punto de encuentro de algunas de las personalidades más seguidas del panorama nacional.

Entre los rostros que no faltan a esta cita se encuentra Victoria Federica (25 años). Fiel a un estilo que equilibra las tendencias del momento con un aire desenfadado y muy personal, la royal española ha vuelto a demostrar su predilección por la moda española apostando, un verano más, por un diseño de Charo Ruiz.

Victoria Federica con bustier de Charo Ruiz. Gtres

Para disfrutar de una noche de música en directo, la sobrina de los Reyes escogió el top Kai de la firma ibicenca por excelencia.

El diseño elegido pertenece a la colección Sealace Resort de Charo Ruiz y reinterpreta uno de los grandes códigos estéticos de la firma: la corsetería en clave estival.

Confeccionado en algodón de color negro, el bustier destaca por su favorecedor escote corazón, capaz de enmarcar el cuello y los hombros con delicadeza, mientras que el característico bordado calado aporta textura y deja entrever la piel de forma sutil.

Sin embargo, no es la primera vez que Victoria Federica confía en la firma ibicenca para sus looks de verano. Hace varias temporadas ya conquistó su armario con otro de los icónicos tops bustier de Charo Ruiz.

Capaz de estilizar la figura y aportar un aire sofisticado tanto en estilismos de noche como en propuestas más relajadas, este tipo de tops se convierte en el aliado perfecto para combinar con pantalones de lino, faldas fluidas o denim.

Victoria Federica vuelve a demostrarlo con un look que reúne algunos de los códigos estéticos imprescindibles del verano y que confirma, una vez más, la vigencia de los diseños de Charo Ruiz temporada tras temporada.