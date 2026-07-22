Estas son las gafas de sol que lució Sergio Ramos en la final del Mundial de Fútbol 2026

Sergio Ramos (40 años) volvió a captar todas las miradas en uno de los escenarios más mediáticos del deporte mundial. El exfutbolista español asistió el pasado 19 de julio a la final del Mundial de Fútbol 2026, celebrada en Nueva York, donde España se enfrentó a Argentina en un duelo cargado de emoción.

Desde su llegada al estadio, Ramos dejó claro que su presencia iba más allá del interés deportivo. Con un estilismo impecablemente cuidado, el sevillano apostó por un traje de líneas depuradas, en tonos sobrios, que reforzaba una imagen elegante y contemporánea.

La silueta, perfectamente entallada, realzaba su figura y evidenciaba su afinidad con la sastrería moderna, donde la precisión del corte es clave.

Sergio Ramos en Nueva York. Geety Images

El look se completaba con un peinado hacia atrás, pulido y estructurado, que aportaba un aire sofisticado y seguro, en línea con su evolución estética en los últimos años.

Sin embargo, el elemento que elevó el conjunto fue, sin duda, su elección de gafa. El deportista escogió el modelo Tom Ford Eyewear FT1360.

Ramos apostó por este diseño de marcada inspiración arquitectónica, donde el frente metálico se combina con varillas de acetato para lograr un equilibrio perfecto entre solidez y ligereza.

Gafas de sol de Sergio Ramos. Tom Ford

Las lentes de cristal mineral aportan una definición visual superior y refuerzan la estética limpia y sofisticada que caracteriza a la pieza.

El resultado fue un look coherente y cuidadosamente construido, donde cada elemento dialoga con el siguiente. Las gafas no solo funcionaban como complemento, sino como declaración de estilo, aportando carácter y modernidad al conjunto. El precio de las gafas es de 250 euros.

El mismo modelo se puede encontrar con la montura y el cristal en color negro; o con la montura negra y el cristal en azul. Ambos también muy sofisticados y elegantes.