Livia Nunes x H&M: La colección cápsula que celebra la feminidad libre y los contrastes

Hay creadoras de contenido que siguen las tendencias y otras que terminan definiéndolas. La brasileña Livia Nunes pertenece, sin duda, al segundo grupo. Ahora, traslada su universo estético a una nueva colaboración con H&M: una colección cápsula de 20 piezas de prêt-à-porter y accesorios que celebra una feminidad libre, sofisticada y llena de contrastes.

"Siempre me he vestido para mí misma, guiándome por las sensaciones y no por el momento. Colaborar con el equipo de diseño de H&M me ha permitido hacer exactamente eso. Quería plasmar mi estilo personal y todas las facetas que me definen: la chica de Brasil, la creadora, la mujer que ha construido su propio camino. Espero que quien vista estas prendas sienta esa misma libertad", explica la propia Livia Nunes.

Por su parte, Malin Dubois, Concept Designer de H&M, destaca la singularidad de la creadora: "Livia posee una energía muy poco común. Es juguetona y rigurosa al mismo tiempo, espontánea y refinada. Tiene muy claro quién es y esa seguridad se ha reflejado en cada decisión del proceso creativo. El resultado es una colección que captura perfectamente su universo: delicada pero poderosa, estructurada y fluida a la vez".

Imagen de campaña d ela nueva colección. H&M

Construida sobre la idea del contraste, la colección combina siluetas depuradas con detalles sensuales y referencias directas al universo de la lencería.

Vestidos fluidos, transparencias, encajes y satén conviven con prendas de sastrería de líneas limpias, creando un equilibrio perfecto entre fuerza y delicadeza. El resultado es un armario versátil que juega constantemente entre lo romántico y lo rotundo, entre la sofisticación clásica y una sensualidad mucho más relajada.

Los tejidos elegidos refuerzan este diálogo entre opuestos. La ligereza de la gasa aporta movimiento, mientras que el satén, el encaje y el guipur introducen textura y una rica herencia artesanal. Todo ello se presenta en una paleta de tonos serenos -blancos empolvados, beiges suaves, grises, negros y matices rosados- salpicada por pinceladas de azul cielo y un atrevido estampado de cebra que imprime el carácter inconfundible de la brasileña.

Vestido d enueva colección. H&M

La propuesta se completa con accesorios diseñados con la misma intención de marcar la diferencia: un bolso oversize con estampado de cebra, gafas de sol de silueta rotunda, pulseras y joyas negras que reinterpretan la perla clásica, y un delicado pañuelo de guipur. Detalles pensados para vestir desde la personalidad y no desde las tendencias.

La colección estará disponible en tiendas seleccionadas y en hm.com a partir del próximo 23 de julio.