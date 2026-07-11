Marta Díaz tiene el vestido verde oliva que marca tendencia este verano

La influencer Marta Díaz (25 años) vuelve a marcar tendencia con un vestido largo de Miphai que transforma cada aparición en una auténtica declaración de estilo. El verde oliva, elegante y natural, se impone como el tono estrella del verano, captando la luz con sutileza y resaltando cualquier bronceado.

El vestido Alheli, confeccionado en jacquard de relieve floral, envuelve la silueta en una textura rica y tridimensional, ofreciendo un movimiento sofisticado con cada paso.

Su cuerpo halter se drapea desde el cuello y se ancla con una pieza ornamental dorada, creando un efecto cowl neck de gran impacto visual en el frontal. La espalda descubierta hasta la cintura aporta un aire de sensualidad discreta y convierte el vestido en una pieza de diseño impecable.

La influencer con vestido de Miphai. Redes sociales

La falda larga, ajustada a la figura, cae con verticalidad y se remata con una abertura central trasera, liberando el paso y añadiendo un movimiento elegante y fluido, ideal para eventos de noche. Cada detalle del vestido, desde la caída del tejido hasta el adorno dorado del cuello, refleja la maestría de la firma malagueña a la hora de unir sofisticación, feminidad y modernidad.

Marta Díaz demuestra una vez más cómo combinar estilo, comodidad y tendencia con naturalidad. Este vestido verde oliva es mucho más que una prenda: es una experiencia visual, un imprescindible de verano que promete convertirse en referencia para invitadas que buscan elegancia, impacto y distinción en cada celebración.

Nacida en 2019 y fundada por Miro Taboada y Alicia Dávila, la firma malagueña está especializada en vestidos de novia e invitada y ofrece diseños diferentes que encajan con las invitadas más modernas, sea cual sea su estilo, y siempre fiel a las tendencias de cada temporada.