Andrés Velencoso, sobre su faceta como director creativo: "No creo que tantos modelos hayan desarrollado algo así"

A sus 48 años la ilusión no le abandona, quizás esa sea la clave de su éxito no solo como modelo, también como actor. Andrés Velencoso saborea un "momento muy dulce" porque está "a tope" profesionalmente, pero sobre todo lleno de satisfacción al cumplir un sueño: ha abierto la primera tienda física de OOTO -Out of the Office-, la marca de moda masculina de la que es director creativo, en el Centro Comercial Moraleja Green.

"Es un orgullo del trabajo de todos", confiesa emocionado al ver que la marca ya tiene su propio espacio físico: una tienda que se comunica con SlowLove, demostrando así que ambas comparten el mismo ADN y que se retroalimentan bajo el mismo concepto.

Eso sí, Velencoso, que es un hombre que apunta lejos, ya habla de que el "siguiente paso" será "tener tienda a pie de calle" porque esta marca fue creada para eso, para hombres de a pie que quieren vestir de manera relajada, pero sofisticada.

Andrés Velencoso en una imagen de archivo. GTRES

Como director creativo, el modelo sigue muy de cerca el proceso de creación de las colecciones de OOTO y confía plenamente en el diseñador Álex Miralles con el que "me voy de compras, coincidimos en París por ejemplo y miramos las tendencias".

A partir de ahí "hacemos nuestra versión y le damos nuestro propio universo, el universo OOTO", pero el momento que más disfruta es el brainstorming: "Digo lo que pienso y cuando nos presentan una colección enorme, si son 100 prendas, se producen 70", explica.

Después de tantos años en el mundo de la moda, Velencoso es consciente de que es una suerte estar detrás de una marca como OOTO, ya que "no creo que haya habido tantos modelos o tanta gente de la industria que haya podido desarrollar algo así", comenta.

En este sentido, considera "inesperado" llegar a consolidar la marca porque muchos se quedan por el camino. Además, es consciente de que "hacer tu marca arropada por un grupo como TENDAM sí que te da garantías, la marca tiene un músculo y un motor detrás que te ayuda a que el proyecto salga adelante".

Colección de este verano

Pero... ¿cómo es este espacio que tanto ha ilusionado al modelo? Se trata de una tienda contemporánea, relajada y funcional, alineada con el espíritu y el enfoque smart casual que define a OOTO desde su nacimiento.

Una apertura que coincide con el lanzamiento de su nueva web propia el pasado mes de marzo de 2026 y donde hemos podido conocer el lanzamiento de su colección de verano.

La campaña de esta propuesta, Activar el modo avión, fue grabada en Sicilia, reforzando así ese "aire cosmopolitan y viajero" que Velencoso tenía en mente para desarrollar imágenes más "sofisticadas".

El modelo triunfa con su marca de ropa.

"Después, los armarios cada uno se los hace como quiere, pero la campaña la quería sofisticada", añade.

Esta colección, pensada para desconectar del ruido y recuperar el equilibrio y el tiempo propio, se caracteriza por los colores, los cortes y "la tendencia de la worker, que se lleva bastante", explica. Además, los trajes son "una pieza clave" que han desarrollado para "atraer otra clase de cliente y que no se vaya a la tienda de al lado", asegura el director creativo.

En trajes, una de las grandes apuestas es "el cruzado de lino", con una estructura menos rígida: "Como se llevan ahora, sin pasarnos de moderno, pero siguiendo en lo clásico", perfectamente combinables con básicos como las corbatas. Además, la colección se completa con zapatillas, polos, bomber y sudaderas con el logo, ya que "los chavales jóvenes son más del logo y nosotros lo queremos tener también", comenta.

Prendas ligeras y funcionales

Y... ahora bien, ¿a qué público está dirigida esta marca? Andrés Velencoso explica que "teníamos un target bastante claro, un hombre entre 25 y 45 años que sabe lo que quiere", pero sin embargo esto ha cambiado, ahora el target "es hasta los 55 y 60". De hecho, el actor nos confiesa emocionado que "hasta mi padre que tiene 80 viste de OOTO".

Una marca versátil y muy funcional que también tiene un público joven: "Tengo hijos de amigos que los he visto llevando sudaderas con el logo" y también femenino: "Mis hermanas llevan las sudaderas mías, me las roban y les quedan mejor con ese toque oversize", desvela.

Prendas ligeras preparadas para acompañar al hombre en todos sus planes, donde la nueva cápsula Soft Tailoring introduce una reinterpretación relajada de la sastrería a través de propuestas en lana y lino, diseñadas para adaptarse tanto en ocasiones formales como a un uso más casual.

Además, la colección incorpora la cápsula Tech Comfort, formada por prendas confeccionadas en tejidos técnicos que aportan libertad de movimiento y confort sin perder una estética cuidada y alineada con el ADN de la marca.