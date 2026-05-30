María G. de Jaime.

María G. de Jaime.

Moda MODA

Oro antiguo, coral y turquesa: así es la nueva colección cápsula de María G. de Jaime para la firma de joyas VIDAL & VIDAL

La nueva colección SS26 convierte el legado del Mediterráneo ancestral en joyas que capturan la esencia del verano.

Más información: El impecable traje de dos piezas en color naranja que ha elegido Amelia Bono para la Primera Comunión de su hijo Jaime

Publicada

El Mediterráneo vuelve a erigirse como epicentro creativo para VIDAL & VIDAL. La firma menorquina presenta su nueva colección cápsula SS26 junto a la creadora de contenido María G. de Jaime (30 años).

Se trata de una propuesta que bebe de las antiguas civilizaciones que habitaron sus costas y las reinterpreta desde una mirada contemporánea, luminosa y profundamente femenina.

La colección se concibe como un viaje sensorial hacia un verano pausado, donde el tiempo parece diluirse entre la luz, la piel dorada y el sonido del mar. En ese imaginario, las joyas se convierten en pequeños talismanes cotidianos: piezas diseñadas no solo para acompañar, sino para capturar instantes y transformarlos en recuerdos duraderos.

María García de Jaime enamora a sus seguidores con un exclusivo bolso de Louis Vuitton valorado en 2.500 euros
La infuencer luciendo dos collares de la nueva colección.

La infuencer luciendo dos collares de la nueva colección.

Uno de los grandes protagonistas de esta cápsula es el nuevo acabado en efecto oro antiguo. A medio camino entre el pulido y el mate, este baño aporta a cada pieza un carácter más orgánico, evocando la artesanía tradicional y alejándose de los brillos excesivos. El resultado es un universo cálido y sofisticado que conecta con la estética natural del verano.

A este lenguaje visual se suman piedras naturales reconstruidas en tonos coral y turquesa, que remiten directamente al paisaje mineral y marino del Mediterráneo. La paleta, vibrante pero equilibrada, está pensada para realzar la piel con naturalidad, convirtiendo cada joya en un complemento versátil y fácil de integrar en el día a día.

La colección está compuesta por 25 piezas que oscilan entre la sofisticación relajada y un sutil espíritu místico. Entre ellas destacan los pendientes de aro Zahara con coral sintético rojo (54 euros), los pendientes volumen Turquesa con cuarzo larimar azul (88 euros) y el brazalete volumen Zahara (138 euros). Todos ellos diseñados para aportar presencia sin renunciar a la comodidad.

Collar Nefertiti.

Collar Nefertiti.

María García de Jaime

Sin embargo, es el collar Nefertiti, elaborado con piedras naturales como lapislázuli, coral y larimar, el que se posiciona como la pieza icónica de la colección. Con un precio de 146 euros, este diseño sintetiza la esencia de la propuesta: color, simbolismo y una clara inspiración en las culturas ancestrales del Mediterráneo, con referencias que evocan incluso al antiguo Egipto.

La colaboración entre María G. de Jaime y VIDAL & VIDAL consolida así un universo estético reconocible, donde tradición e innovación conviven en equilibrio. La marca refuerza su identidad apostando por una joyería que trasciende lo decorativo para conectar con lo emocional.

VIDAL & VIDAL es una firma joyera nacida en 1998 en Menorca y respaldada por una cuarta generación de expertos joyeros. La marca lleva más de 25 años creando piezas diseñadas para celebrar los vínculos auténticos y las emociones duraderas.