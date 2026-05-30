Oro antiguo, coral y turquesa: así es la nueva colección cápsula de María G. de Jaime para la firma de joyas VIDAL & VIDAL

El Mediterráneo vuelve a erigirse como epicentro creativo para VIDAL & VIDAL. La firma menorquina presenta su nueva colección cápsula SS26 junto a la creadora de contenido María G. de Jaime (30 años).

Se trata de una propuesta que bebe de las antiguas civilizaciones que habitaron sus costas y las reinterpreta desde una mirada contemporánea, luminosa y profundamente femenina.

La colección se concibe como un viaje sensorial hacia un verano pausado, donde el tiempo parece diluirse entre la luz, la piel dorada y el sonido del mar. En ese imaginario, las joyas se convierten en pequeños talismanes cotidianos: piezas diseñadas no solo para acompañar, sino para capturar instantes y transformarlos en recuerdos duraderos.

La infuencer luciendo dos collares de la nueva colección.

Uno de los grandes protagonistas de esta cápsula es el nuevo acabado en efecto oro antiguo. A medio camino entre el pulido y el mate, este baño aporta a cada pieza un carácter más orgánico, evocando la artesanía tradicional y alejándose de los brillos excesivos. El resultado es un universo cálido y sofisticado que conecta con la estética natural del verano.

A este lenguaje visual se suman piedras naturales reconstruidas en tonos coral y turquesa, que remiten directamente al paisaje mineral y marino del Mediterráneo. La paleta, vibrante pero equilibrada, está pensada para realzar la piel con naturalidad, convirtiendo cada joya en un complemento versátil y fácil de integrar en el día a día.

La colección está compuesta por 25 piezas que oscilan entre la sofisticación relajada y un sutil espíritu místico. Entre ellas destacan los pendientes de aro Zahara con coral sintético rojo (54 euros), los pendientes volumen Turquesa con cuarzo larimar azul (88 euros) y el brazalete volumen Zahara (138 euros). Todos ellos diseñados para aportar presencia sin renunciar a la comodidad.

Collar Nefertiti.

Sin embargo, es el collar Nefertiti, elaborado con piedras naturales como lapislázuli, coral y larimar, el que se posiciona como la pieza icónica de la colección. Con un precio de 146 euros, este diseño sintetiza la esencia de la propuesta: color, simbolismo y una clara inspiración en las culturas ancestrales del Mediterráneo, con referencias que evocan incluso al antiguo Egipto.

La colaboración entre María G. de Jaime y VIDAL & VIDAL consolida así un universo estético reconocible, donde tradición e innovación conviven en equilibrio. La marca refuerza su identidad apostando por una joyería que trasciende lo decorativo para conectar con lo emocional.

VIDAL & VIDAL es una firma joyera nacida en 1998 en Menorca y respaldada por una cuarta generación de expertos joyeros. La marca lleva más de 25 años creando piezas diseñadas para celebrar los vínculos auténticos y las emociones duraderas.