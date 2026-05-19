Las gafas con las que Paz Vega ha deslumbrado en Cannes: son de Max Mara, de forma geométrica y carácter futurista

Paz Vega (50 años) ha vuelto a confirmar su estatus como referente de estilo en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes. La actriz sevillana ha deslumbrado en su última aparición con un look de inspiración romántica y sofisticada que, lejos de quedarse en lo convencional, encontró en los accesorios su mayor golpe de efecto.

En concreto, fueron sus gafas de Max Mara Eyewear las que acapararon todas las miradas y elevaron el conjunto a otro nivel. En un evento donde los códigos estéticos suelen moverse entre el clasicismo y el exceso, Vega optó por una propuesta equilibrada pero cargada de intención.

Su elección de montura óptica, de forma geométrica y carácter futurista, rompía con la estética más tradicional de la alfombra roja, aportando un aire contemporáneo y audaz. El diseño, con un ligero perfil metálico, enmarcaba unas lentes angulares de gran tamaño que aportaban estructura y personalidad al rostro.

Paz Vega posando en la alfombra roja de Cannes. Getty

Lejos de ser un simple complemento, las gafas se convirtieron en el eje central del estilismo. La actriz, que en los últimos años ha consolidado su faceta como directora además de intérprete, proyectó una imagen de seguridad y modernidad que encaja con la evolución de su carrera. La elección no parece casual: Max Mara Eyewear se caracteriza precisamente por fusionar elegancia atemporal con líneas innovadoras, un equilibrio que Vega supo interpretar a la perfección.

Este tipo de accesorios, tradicionalmente relegados a un segundo plano en eventos de alta costura, están ganando protagonismo en las grandes citas internacionales. Cannes, con su mezcla de cine, moda y espectáculo, se ha convertido en el escenario ideal para reivindicar piezas con identidad propia. Paz Vega, siempre atenta a las tendencias pero fiel a su estilo, ha sabido anticiparse y marcar pauta.

Con este look, la actriz no solo reafirma su vínculo con la moda, sino que también envía un mensaje claro: la sofisticación contemporánea pasa por atreverse a experimentar sin perder la elegancia. Y en esa ecuación, unas gafas bien elegidas pueden ser tan decisivas como el vestido más espectacular.

Gafas de Max Mara.

En cuanto al resto de su look, Paz Vega posó en la alfombra roja del festival con un elegante vestido blanco de líneas limpias que destacaba por una gran lazada, elemento protagonista del diseño que aportaba volumen y un aire escultural al conjunto.

La elección del blanco, siempre vinculada a la pureza y la sofisticación, reforzaba una imagen luminosa y serena, a pesar del momento vital que está atravesando después de su separación de Orson Salazar (48) tras 25 años juntos y tres hijos en común.