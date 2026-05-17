El regalo de cumpleaños por adelantado de Carla Barber: unas exclusivas sandalias de Hermès en denim con flecos

Este lunes, 18 de mayo, Carla Barber cumple "33+3", como ella misma ha escrito en sus redes sociales, y ya ha recibido algunos regalos por adelantado.

A la doctora en medicina estética le gusta presumir, ante su más de un millón de seguidores, de su estilo de vida donde el lujo y la ostentación son seña de identidad. Por eso, ha querido mostrar el obsequio que le ha hecho uno de los compañeros de su clínica en Madrid.

En la imagen compartida, se puede apreciar el inconfundible packaging naranja de la firma Hermès, acompañado de su clásica bolsa protectora en tono crudo con el icónico carruaje estampado.

Sandalias Hermès de Carla Barber. Instagram

Dentro, unas sandalias tipo pala en denim con flecos maxi y el emblemático detalle 'H' calado, que cuestan 745 euros. Para amigos buenos, los de Carla Barber.

Son las míticas sandalias Oran de Hermès, pero reinventadas. "Presenta un estilo minimalista y atemporal, realzado por el emblemático detalle H calado. A través de las distintas colecciones, este icono estival se reinventa con libertad en una multitud de colores y materiales", según se describe en la web de la maison francesa.

Para ser más exactos, este modelo se puede encontrar de 45 maneras diferentes, aunque algunos de ellos ya están totalmente agotados. Las más clásicas son las palas marrones. Su silueta se ha convertido en un icono del verano de lujo.

Hermès ha sabido convertir sus accesorios en objetos de deseo por esa mezcla entre discreción y reconocimiento inmediato. La Oran encaja muy bien en esa lógica: no necesita logos estridentes para ser identificable, porque la forma y el corte ya funcionan como firma visual de la casa.

Además, el modelo se ha consolidado como uno de los favoritos entre celebridades e influencers por su versatilidad, ya que puede llevarse tanto con looks de playa como con estilismos urbanos más cuidados.

En el caso de Carla Barber, el regalo encaja además con una imagen pública asociada al lujo contemporáneo, donde los básicos más exclusivos se convierten en símbolo de estilo personal.