El 'total white' de inspiración boho de Zara que la influencer Marina García está a punto de convertir en viral

La influencer Marina García (27 años) ha vuelto a situarse en el centro de las miradas gracias a un estilismo que resume a la perfección una de las grandes tendencias de la temporada: el regreso del aire romántico, los tejidos ligeros y los detalles de encaje.

En esta ocasión, la creadora de contenido ha lucido una blusa blanca de inspiración boho firmada por Zara, un diseño que destaca por su estética delicada y por los pequeños detalles que elevan cualquier conjunto sin necesidad de excesos.

La prenda, además, ha sido combinada con un pantalón corto del mismo estilo, logrando un look coordinado, fresco y muy favorecedor para la primavera y el verano.

La blusa tiene un precio de 45,95 euros y se presenta como una pieza de esas que llaman la atención por su capacidad de transformar un conjunto sencillo en uno con mucha personalidad.

El diseño juega con la transparencia, las mangas amplias y los remates de encaje, creando un efecto artesanal y femenino que conecta con la estética más deseada del momento.

Uno de los grandes aciertos del look es precisamente el equilibrio entre lo sofisticado y lo relajado. Este tipo de combinaciones monocromáticas, además, estilizan la figura y permiten que las texturas cobren protagonismo.

El blanco, color dominante del conjunto, refuerza todavía más la sensación de ligereza y pureza del look. Es una elección muy habitual en los estilismos de primavera porque transmite frescura y funciona tanto en un contexto de día como en una propuesta más especial para una cena o un evento informal.

Marina ha combinado el total look con unas sandalias destalonadas de tacón en color blanco, que están rebajadas en la web de Zara. Por último, como accesorio ha lucido un bolso de ante en color marrón.

En definitiva, la influencer firma una propuesta muy en línea con las tendencias actuales y demuestra que una blusa con personalidad puede convertirse en la base de un estilismo memorable.