COS presenta su nueva colección Otoño/Invierno con prendas modernas, elegantes y cómodas

COS presenta su campaña Otoño-Invierno 2025, mostrando una colección moderna donde la elegancia sin esfuerzo se encuentra con la comodidad discreta. Con raíces en principios de diseño atemporales, la colección se define por materiales finos, sastrería precisa y detalles sutiles pero impactantes.

Capturada por la aclamada fotógrafa Carlijn Jacobs en un íntimo estudio en Londres, la campaña presenta a la modelo Angelina Kendall junto a Colin Otto y rostros familiares de los desfiles y campañas de COS: Awar Odhiang, Sora Choi, Badhiel Nyang y Long Li. Los retratos celebran la individualidad de cada talento, mientras destacan el lenguaje de diseño expresivo pero contenido de la colección.

Esta temporada, la experimentación rica en tejidos y acabados aporta profundidad y nuevas dimensiones a la colección. Una paleta refinada de tonos oscuros negro, gris metalizado, caqui y azul marino profundo establece una base sofisticada. Los contrastes de texturas mate frente a brillante, piel de oveja frente a cuero, se exploran a través de acabados efecto cocodrilo y pony, introducidos en la ropa prêt-à-porter y los accesorios para permitir una superposición de capas meditada y refinada.

Imagen de campaña.

La moda femenina ofrece una colección curada, diseñada para transitar sin esfuerzo del día a la noche. Las siluetas estructuradas inspiradas en los años 50 enfatizan la cintura con cortes femeninos y escotes abiertos, mientras que un abrigo de lana se moldea con líneas redondeadas y meticulosamente construidas.

La interacción de materiales se resalta mediante combinaciones de prendas de franela y lana, creando equilibrio y armonía. El cashmere esculpido y los volúmenes drapeados vistos en un vestido fluido introducen suavidad y movimiento, contrastando con la precisión de las piezas a medida, mientras que prendas de punto y outerwear relajados se combinan con faldas lápiz para evocar feminidad segura.

La moda masculina explora el diseño de sastrería desde la perspectiva de la utilidad moderna. Las referencias de herencia aparecen en prendas exteriores, punto grueso y sastrería relajada, reinterpretando formas tradicionales, solapas al revés, proporciones oversize y hombros marcados aportan un toque moderno a diseños clásicos.

La superposición tonal y la combinación de tejidos ofrecen un enfoque contemporáneo al estilismo, basado en versatilidad y comodidad. La riqueza táctil, desde tejidos de punto trenzado hasta mezclas y detalles acanalados, aporta calidez y dimensión, mientras que las siluetas limpias y estilizadas equilibran la estructura con la fluidez.