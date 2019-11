Gigi Vives tiene los tres estilismos 'total black' perfectos para no parecer que vas de luto

Entrar en el perfil de Instagram de Gigi Vives es como adentrarte en una mansión minimalista en la que sabes que vas a encontrar todo muy ordenado y en colores neutros. Pero no aburridos. La danesa-catalana no es una influencer al uso, es una auténtica creadora de contenidos, y nada en sus redes es azar.

Sus colores fetiche son el blanco, el beige y el negro. El primero para las paredes, el segundo para los motivos decorativos y el tercero para sus estilismos. Por eso no es de extrañar que se haya convertido en una experta en cómo lucir un look total black y no morir en el intento, o al menos no parecer que vas vestida de luto.

En la última semana, la influencer ha compartido tres outfits de esta tonalidad monocromo. Uno de estilo traje, otro de vestido y otro de jersey ancho y pantalón sencillo.

El primero de ellos está formado por un pantalón tobillero de corte palazzo -o pata de elefante- combinado con una americana tipo abrigo de estilo boyfriend o varias tallas más que la suya y con hombreras. Es una manera de vestir muy masculina o ejecutiva que se ha adueñado de los armarios en nuestro día a día más rutinario. Gigi quiso aportar el toque rockero, también muy característico en ella, con unas botas negras de plataforma y unas gafas de sol oscuras.

Con un poco de brillo y una falda se presentó también de negro en su último photocall. Su apuesta más elegante se tradujo en un vestido transparente de plumeti. Aportó los toques de luz con unos zapatos de salón de punta afilada y detalles de piedras incrustadas en plata; al igual que su bolso de mano, que se presentaba como una especie de caja ovalada metálica y adornos plateados.

Como tercera apuesta escoge el look más sencillo posible en ella. Un jersey y un pantalón vaquero desgastado. Ambos en negro. Gigi siempre tiene un top abrigado y oversize que pueda utilizar cuando no tiene ganas de pensar qué ponerse. Pero este estilismo tan cómodo es uno de sus favoritos. ¿Su truco? Combinarlo con pendientes y colgantes sutiles pero suficientemente atractivos para aportar luz y algo de sofisticación a la elección estilística.

