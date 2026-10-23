Mar Flores luce el favorecedor vestido confeccionado en crepé de seda que querrás fichar: rebajado y de firma americana

La modelo y empresaria Mar Flores (57 años) ha vuelto a demostrar por qué se mantiene como uno de los referentes indiscutibles de la moda y el estilo maduro en España.

En su última aparición pública en redes sociales, Flores ha deslumbrado a sus seguidores luciendo un favorecedor vestido palabra de honor de corte depurado y tono cobrizo que ha acaparado todas las miradas de los analistas de tendencias.

El diseño en cuestión lleva el sello de la prestigiosa firma estadounidense ALC y corresponde al modelo Satin Roya Twist Waist. La prenda destaca por su capacidad para estilizar la figura mediante una arquitectura fluida y limpia, perfecta para las veladas de etiqueta.

Se trata de un "vestido palabra de honor en color óxido", cuya tonalidad cálida resalta especialmente el bronceado de la modelo y encaja a la perfección con la paleta cromática de la temporada.

Más allá de la incuestionable elegancia que derrocha la prenda sobre la figura de Mar Flores, el verdadero atractivo que ha desatado el furor entre sus fanáticas radica en su precio actual.

Aunque la prenda original tenía un valor comercial en tienda que alcanzaba los 545 dólares, actualmente se puede adquirir rebajada en portales especializados de moda de lujo por tan solo 141 dólares, lo que representa un ahorro que roza el 75% sobre su coste inicial.

La pieza estrella del armario de Mar Flores destaca por su confección en crepé de seda con acabado satinado, un material que aporta una caída líquida y ligera al andar.

El punto central de la estructura reside en la zona abdominal, donde un elaborado anudado fruncido recoge la tela para acentuar la cintura.

El modelo de vestido que ha lucido Mar Flores. ALC

Las fichas técnicas de la casa describen con precisión el patrón de esta silueta midi, definiéndolo como un "vestido 'Roya' con detalle de nudo en crepé satinado en la parte delantera. Escote palabra de honor".

Historia de la firma ALC

Detrás de este acertado estilismo se encuentra ALC, una marca de moda fundada en el año 2009 por la célebre estilista estadounidense Andrea Lieberman.

Tras más de una década vistiendo a las grandes estrellas de Hollywood y la industria musical -entre las que figuran nombres como Gwen Stefani o Shirley Manson-, Lieberman decidió volcar su dilatada experiencia en la creación de su propia etiqueta de prêt-à-porter con sede en Los Ángeles.

La filosofía fundacional de ALC se basa en proporcionar a la mujer contemporánea un fondo de armario versátil, sofisticado y funcional, alejado de las estridencias o los logotipos recargados.

La firma se ha consolidado en el mercado internacional del lujo accesible por sus elegantes vestidos de noche, sus prendas de sastrería fluida y el uso sistemático de tejidos de alta calidad como el crepé satinado o la seda.