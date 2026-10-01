La princesa Sassa de Osma, en una imagen extraída de Instagram. Redes Sociales

Sassa de Osma eleva el lujo silencioso con el suéter 'couture' de lana y cachemira de Dior

Alessandra de Osma (38 años), conocida popularmente como Sassa de Osma, ha vuelto a revalidar su título indiscutible de referente internacional del 'lujo silencioso'.

La aristócrata y empresaria peruana afincada en Madrid ha mostrado en sus redes una propuesta estilística donde el confort del punto fino se fusiona con la sofisticación de la alta costura.

La pieza angular de su vestidor en esta ocasión es un sofisticado suéter de punto firmado por la prestigiosa casa francesa Dior.

Fiel a su estética minimalista y pulcra, la princesa de Hannover demuestra cómo una prenda exterior de punto en tono neutro puede convertirse en el centro absoluto de un atuendo elegante sin necesidad de caer en artificios o excesos estridentes.

La prenda lucida por la aristócrata va más allá del concepto del jersey convencional para adentrarse en el terreno de las piezas de coleccionista.

Tal y como describen desde la maison parisina en su plataforma oficial, "este suéter es una creación moderna de estética couture".

En cuanto a su confección y paleta cromática, la casa francesa detalla que "se ha confeccionado en punto de lana y cachemira color crudo, y presenta un corte recto realzado con delicados lazos de seda tono sobre tono en el cuello".

Es precisamente en la zona del escote donde reside el matiz diferenciador de la pieza.

Sassa de Osma luciendo su suéter. Redes Sociales

Uno de los pequeños lazos de seda que adornan la prenda "está adornado con la firma Dior Oblique de metal plateado", aportando un destello de brillo discreto pero reconocible que reemplaza con maestría la necesidad de incorporar piezas de joyería en el cuello.

El acabado técnico de la vestimenta se completa con la exigencia propia del patronaje de autor. "La pieza se completa con un ribete acanalado y puños con botón, y les dará un toque refinado a sus looks de temporada", concluyen desde la emblemática casa de modas fundada por Christian Dior.

Al combinar esta exclusiva prenda con su característico maquillaje natural y un peinado pulido, Sassa reafirma por qué su estilo inspira diariamente a miles de seguidoras en todo el mundo.

Su capacidad para seleccionar piezas donde prima la calidad de la materia prima sobre los estampados llamativos encaja a la perfección con las tendencias dominantes de la temporada.