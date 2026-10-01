Laura Escanes tiene el top de The Are que mantiene vivo el espíritu del verano

Aunque el calendario avance y el verano quede cada vez más lejos, hay prendas capaces de mantener vivo ese espíritu durante algunas semanas más.

Laura Escanes (30 años) lo demuestra con uno de sus últimos estilismos, escogido para la presentación de la nueva temporada de La Travesa, el programa de TV3 que protagoniza junto a sus compañeros y que vuelve a trasladarnos a esos días de sol, vacaciones y planes al aire libre.

Para la ocasión, la presentadora ha apostado por un diseño de The Are, una firma que vuelve a hacerse un hueco en su armario.

Se trata del Top Do it For The Plot en color marrón, una pieza de 55,95 euros que destaca especialmente por su espalda descubierta y por los detalles metálicos que recorren su diseño.

La parte delantera mantiene una estética sencilla, pero es al girarse cuando el top muestra todo su potencial.

Laura Escanes con un top de The Are. Instagram

La espalda queda completamente al aire y se estructura mediante dos tiras que pueden anudarse al gusto y que se cierran mediante hebillas. Una fórmula que permite ajustar la prenda y, al mismo tiempo, convierte la espalda en la gran protagonista del estilismo.

A ello se suman las tachuelas en tonos plateados y dorado envejecido, pequeños detalles que aportan un punto de carácter y consiguen alejar la pieza de una estética excesivamente básica.

El marrón, además, funciona especialmente bien como color de transición entre temporadas, ya que mantiene esa conexión con los tonos cálidos del verano al tiempo que encaja fácilmente con la paleta del otoño.

La espalda se convierte en protagonista

Las prendas con la espalda descubierta llevan varias temporadas consolidándose como una de las alternativas favoritas para quienes buscan aportar sensualidad a un look sin recurrir a escotes demasiado pronunciados.

En el caso de Laura Escanes, el diseño de The Are juega precisamente con ese equilibrio entre sencillez y efecto sorpresa.

Top Do It For The Plot Marrón. The Are

Aunque el top puede convertirse en el centro de un estilismo por sí solo, la firma propone combinarlo con el pantalón a conjunto, creando un total look que potencia todavía más el efecto de la pieza.

Una fórmula especialmente interesante para una cena, un evento o cualquier plan en el que se busque un resultado cuidado sin necesidad de añadir demasiados accesorios.

También permite jugar con otras combinaciones. Unos vaqueros de tiro alto pueden darle un aire más informal, mientras que una falda midi o un pantalón de sastrería pueden convertirlo en una opción más sofisticada.

Con esta elección, Laura Escanes demuestra una vez más su facilidad para incorporar prendas de tendencia a estilismos que mantienen su esencia relajada.

Y este top de The Are se convierte en una de esas piezas capaces de alargar el verano en el armario, incluso cuando las vacaciones ya han terminado.